高含「積」ETF彈力十足 0052持股居冠受青睞

台股近期遭遇猛烈修正，國安基金宣布自昨（9）日起啟動史上第十次護盤，為市場注入強心針。回顧上次國安基金進場護盤紀錄，選股偏重大型科技權值股，台積電吸引逾六成護盤資金，具備高含「積」量的科技ETF值得關注。

回顧國安基金第九次護盤，自2025年4月9日至2026年1月12日，累計投入122.5億元，集中買進台積電、鴻海、日月光投控、聯發科、台達電、廣達、富邦金及台塑等八檔權值股。

其中，台積電獲投入77.02億元，占總投入金額約63%；鴻海投入18.58億元，占比約15%，前兩大標的合計吸引近八成資金，凸顯台積電及大型科技權值股在國安基金護盤操作中的重要地位。

觀察高含積ETF表現，根據統計，富邦科技ETF（0052）台積電持股比重達66.58%，居主要高含積ETF之冠，截至11月9日，0052近一年績效達57.7%，在台積電扮演台股反彈重要指標之際，高含積ETF也成為投資人掌握行情的選項。

此外，統計最近五次加權指數跌破年線的時點，分別為2022年4月15日、2025年3月19日、3月27日、6月13日及6月19日，若於上述時點進場並持有半年，加權指數平均報酬率為16.5%，0050平均報酬率達20.4%，0052更以22.8%的平均報酬率居冠。

顯示台股歷經修正後，高含積科技ETF的中期反彈潛力值得關注，也凸顯0052掌握科技權值股回升行情的產品特色。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，近期全球風險資產劇烈動盪，台股歷經短線急挫後，在國安基金進場及限空措施支撐下，9日盤中一度強彈逾6%，反彈幅度高於日韓股市，反映政策護盤有助提振市場信心。隨融資大幅減少、短線籌碼逐步沉澱，台股具備跌深反彈契機，但仍須留意國際股市波動及外資動向。

投信法人認為，元大台灣50、元大高股息等指數ETF，不僅無人為選股錯誤，且隨國安基金進場，資金也將高度集中權值股，因此急跌後的反彈，將以營運具韌性的大型權值股領頭，緊抱指數成為震盪行情中的投資主旋律。

有「第四法人」之稱的ETF投資人，在台股急跌時未退場，反而透過前述ETF，逆勢承接中大型權值股，形成台股的正向循環，進而有望為後續行情再添資金動能。

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