00830受益人突破20萬戶 分割投票最後倒數

國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林表示，費半止跌反彈、VIX同步回落，顯示市場恐慌情緒降溫，大型AI業者與新興雲端服務供應商（Neocloud）積極回應民主黨政策訴求，提出分擔電網擴建等基建成本，以減輕資料中心對當地電價的衝擊，有望降低資料中心發展不確定性。儘管政策變數放大半導體股短線賣壓，AI與半導體產業基本面目前並未出現明顯變化，後續應關注監管措施是否影響個別地區或專案，以及雲端業者是否調整資本支出，作為判斷行情續航力的重要依據。

00830聚焦兼具技術優勢與獲利支撐的半導體龍頭，可為投資人提供一籃子掌握AI與半導體長線成長契機的布局工具，截至11月6日，00830受益人數已達201,829人，正式突破20萬人大關。

李翰林表示，回顧費半指數歷史重大跌幅，在產業基本面未出現顯著變化的情境，較相似的情況是2020年3月16日受疫情衝擊，單日下跌15.90%，後續一個月反彈26.9%、三個月上漲48.7%；2025年4月3日受美國對等關稅政策影響，單日下跌9.88%，後續三個月亦上漲45.0%。歷史經驗顯示，半導體股在外部事件引發急跌後不乏反彈機會，但行情能否延續，仍取決於產業需求、企業獲利及資本支出能否提供實質支撐，而近期企業財報與大型投資計畫，正為觀察AI需求續航力提供具體依據。

從目前已公布的營運數據與投資計畫來看，AI需求仍持續向半導體產業傳導。超微上周公布單季營收133.77億美元、年增45%，其中資料中心業務營收年增97%；SpaceX則於10月26日宣布，已與Apollo Global Management管理的實體達成具約束力的融資租賃承諾，規劃透過約400億美元的融資安排，取得輝達下一代Vera Rubin晶片及相關設備。李翰林指出，相關財報與採購計畫顯示，AI運算需求正持續轉化為半導體廠商的營收與投資動能；不過，隨著投資規模擴大，市場也將更嚴格檢視融資成本、設備使用效率，以及科技巨頭能否將龐大資本支出轉化為實際獲利。

李翰林指出，隨著AI應用從模型訓練延伸至推論運算與企業部署，對高效能晶片、記憶體頻寬及高速傳輸的要求持續提升，成長機會也逐步擴散至半導體產業鏈不同環節，00830為國內唯一直接追蹤美國費城半導體指數的ETF，涵蓋30檔半導體企業，包括輝達、超微等運算晶片大廠，博通的客製化晶片與高速網路、台積電的先進製程、美光的記憶體，以及應用材料等半導體設備龍頭，讓投資人透過一檔ETF參與半導體產業多元成長機會。面對由外部事件引發的短期利空，投資人可關注市場情緒轉好時機，採分批逢低加碼方式，持續參與半導體趨勢。

00830基金分割案目前正進入受益人會議表決階段，投票將於11月16日截止，並將於11月19日召開受益人會議，決議結果預計於11月20日正式公告。國泰投信表示，若分割案經受益人會議通過，基金每單位價格將依分割比例調整，持有單位數則相應增加，但持有總價值也不會因分割而改變，基金追蹤指數及投資策略亦均不改變。

電子投票：即日起起至11月16日晚間11時59分止，受益人可透過任一券商 APP、「集保e手掌握」或「集保股東e服務」行使表決權。點擊「股東e服務」功能，並點選電子投票後即自動帶出「00830分割議案」，就可選擇贊成或反對。

書面投票：可透過會議通知書表決頁面，勾選贊成或不贊成，並於兩處印鑑留存處蓋章，彌封後直接投遞郵筒（免貼郵票）寄回，於11月16日下午4時30分前送達，即完成投票。

國泰費城半導體（00830）分割案重要時程表。資料來源、製表：國泰投信

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