台股正2 ETF 四檔搶鏡

台股歷經連續重挫後，昨（9）日在政策利多加持下強勢反攻，盤中一度大漲逾2,600點，元大台灣50正2（00631L）、群益臺灣加權正2（00685L）成為投資人搶進焦點，投資人可挑選相關權證伺機短期操作。

法人分析，本波台股修正核心因素，來自市場重新評估AI產業長期成長速度與評價水平，而非企業獲利出現系統性惡化。短期指數波動仍大，預估40,000至43,000點區間將逐步浮現中期支撐力道。在市場情緒極度悲觀之際，檢視手中持股，汰弱留強，聚焦2027年獲利成長確定性高、產業競爭力強且評價已明顯修正之優質企業，並建議採取分批布局策略，為下一階段行情預做準備。

在台股獲利持續上修背景下，本益比已由上個月最高22倍，快速修正至15倍以下。隨著美國期中大選及11月底台灣地方選舉後，政治干擾接連解除，投資焦點回歸到產業基本面，企業獲利估值應仍將回升的看法不變。

法人表示，儘管本次選舉民主黨對數據中心建設、AI發展抱持強化監管態度，但實際上如何落實還有諸多討論空間，現有進行中數據中心建設主要面臨的挑戰是成本上升，但不會迫使科技巨頭放慢投資腳步。

另外，台灣在AI供應鏈的關鍵地位並未改變，2027年台股企業獲利成長動能仍強勁，台股短線需等待市場情緒與籌碼沉澱，中長期仍看好AI供應鏈獲利動能。

權證發行商建議，看好00631L、00685L後市具操作空間的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期150天以上的商品介入。

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