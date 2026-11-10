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兩檔主動式ETF明掛牌

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股再添資金活水。臺灣證券交易所昨（9）日表示，主動玉山關鍵科技（00413A）、主動復華台灣新星等兩檔主動式ETF，預計11月11日掛牌上市，並開放信用交易。

證交所表示，送件資料顯示，主動玉山關鍵科技為因應電子類股的景氣循環，透過由下而上選股方式，由上市、上櫃科技類股尋找具成長性的股票，尤其是能掌握關鍵科技或關鍵技術瓶頸的公司。

投資組合以產業前景為優先考量因素，基本面作為投資比重的評估標準，並密切注意市場動態靈活操控投資組合。

主動復華台灣新星以市值前300大之國內股票為主要選股池，並以掌握產業結構性趨勢，挖掘獲利與評價增長、產業地位與市值提升潛力大，而將獲得更多關注的新星企業為目標。

投資策略主要聚焦於新興技術的滲透率、關鍵技術的進入門檻、產業競爭情形，以及傳統產業透過新技術提升成長動能或併購轉型的成效，來判斷投資價值。

證交所統計，包括上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達242檔，其中含被動式ETF 204檔及主動式ETF 38檔。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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