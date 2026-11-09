台股反彈 投資人加碼ETF個股成交第一00406A、零股成交第一0050

面對高通膨與資產焦慮，不少年輕人動起家中長輩不動產的腦筋，甚至考慮申辦「房屋二胎」搭配信貸進場存股。 一名28歲、月薪5萬元的上班族日前便因聽信網路教學，打算以父母尚在繳納一般房貸的自用住宅辦理二胎房貸300萬元，再加上信貸200萬元，湊足500萬元全數投入0050。 房貸理財專家Ziv學長對此進行現金流壓力測試，精算後示警：若無周延規劃，投資人每個月得從微薄薪資倒貼5萬元，下場恐是全家遭債務吞噬。

2026-11-09 10:52