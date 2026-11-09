0056存股滿5年正報酬100%！懶錢包曝27個冷熱知識：12月最常漲、這月份最虧錢

在高股息ETF百家爭鳴的台股市場中，元大高股息（0056）始終維持極高人氣，平均每8.5位股民就有一人持有。

財經YouTuber「懶錢包Lazy Wallet」日前整理出0056自2007年上市至今的27個冷熱知識，從身世背景到各項報酬數據全面拆解，指出這檔老牌高股息ETF歷經多輪牛熊考驗，長期持有展現出驚人的防禦力與成長軌跡。

曾連兩年掛零、早年僅年配息

「懶錢包」指出，0056於2007年12月掛牌，不僅是台灣第一檔高股息ETF，更是首檔Smart Beta指數型基金。

早期由寶來投信發行，歷經合夥與整併才定名為元大高股息。雖然如今坐穩高股息龍頭，但0056在2008年與2010年曾因收益分配規則限制而配息掛零，直到改版後才年年穩定發放。

同時，它在2023年中才由年配息改為季配息，成分股更於2022年底從早期的30檔擴編至50檔。目前其股東人數已突破174萬人、基金規模超過8300億元，在台股ETF市場中僅次於元大台灣50（0050）。

歷經18年多頭洗禮 12月最常漲、9月最虧錢

在長期績效方面，「懶錢包」統計0056上市超過18年以來的數據指出，在18個完整年度中共有14年上漲，上漲機率達77.78%；在經歷的225個月份裡，上漲月份占60.44%，平均單月報酬率為0.98%。

季節性表現上，0056在12月的上漲機率高達83.33%，名列全年最高；相對地，10月下跌機率達55.56%，而9月則為平均表現最差的月份，單月平均下跌1.53%。

極端行情部分，2008年9月因金融海嘯單月暴跌21.61%，2026年5月則繳出單月大漲22.83%的最佳紀錄。

歷史上甚至出現過2008年暴跌48%、隔年暴漲87%，但投資兩年實質報酬率仍為-2.75%的經典案例。

長期持有勝率驚人 存股5年以上正報酬達100%

針對投資人最關心的套牢耐受度，「懶錢包」分析，0056史上最長曾歷經長達37個月帳面呈現負報酬，直到第38個月才轉虧為盈。

然而拉長週期來看，在「股息再投入」的前提下，持有0056滿一年的正報酬機率為76%、滿3年達98%，若拉長至5年以上，正報酬機率更達到100%。

「懶錢包」試算指出，若在0056上市時投入1000萬元後退休提領生活費，18年來陸續領出近900萬元開銷，帳戶本金至今仍累積逾2500萬元。

這項歷史數據印證了高股息ETF雖然短期可能面臨資產回檔，但只要秉持耐心與長期紀律，時間終究能成為資產增值最強大的護城河。

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