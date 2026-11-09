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國安基金+限空令！台股盤中飆逾2,650點、220檔漲停 台積電貢獻逾千點

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正2融資終於拚對了？台股大漲逾2,000點 這4檔ETF 暴漲逾12%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
國安基金宣布進場，加上限空令救市，台股9日強勢反彈。示意圖／AI生成
國安基金宣布進場，加上限空令救市，台股9日強勢反彈。示意圖／AI生成

國安基金宣布進場，加上限空令救市，台股9日強勢反彈，指數開高走高，一度拉升至42,349.36點，大漲2,647.72點，4檔正2ETF更是狂飆，國泰臺灣加權正2（00663L）、元大台灣50正2（00631L）、富邦臺灣加權正2（00675L）、群益臺灣加權正2（00685L），盤中漲幅逾13%，表現搶眼。

美股那指、費半指數上周五反彈，台股還有國安基金、限空令救市，9日以40,347.28點開出，上漲645.64點，台積電（2330）領軍五大權值股同步走強，早盤以2,210元開高，一度衝達2,290元，光是權王的大漲，就貢獻大盤指數逾千點；聯發科（2454）以3,535元開高走高，衝上漲停3,725元，貢獻大盤指數約182點。

鴻海（2317）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、南亞（1303）、南亞科（2408）、台光電（2383）、國泰金（2882）、富邦金（2881）等也都是貢獻大盤漲點的要角；大盤指數開高走高，一度拉升至42,349.36點；ETF方面，元大台灣50正2、群益臺灣加權正2及主動中信台灣收益等交投熱絡。

台股從高點49,968.92點走跌以來，正2 ETF的融資卻是一路的增加，尤其是鏟周五大跌時，更有不少人加碼投資人正2，果然，9日台股強彈，國泰臺灣加權正2、元大台灣50正2、富邦臺灣加權正2、群益臺灣加權正2，盤中漲表現搶眼。

元大台灣50正2早盤以27.78元開出，一度衝達29.88元，上漲3.58元，漲幅13.61%，盤中漲幅逾12%；國泰臺灣加權正2以78.35元開高後拉升至84.7元，上漲10.15元，漲幅13.61%，盤中漲幅逾12%。

富邦臺灣加權正2以237.75元開出後一度拉升至255.9元，上漲30.35元，漲幅13.45%，盤中漲幅逾12%；群益臺灣加權正2以8.99元開高後一度衝達9.7元，漲幅13.31%，盤中漲幅逾12%。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 台股 00631L元大台灣50正2 00675L富邦臺灣加權正2 00685L群益臺灣加權正2 00663L國泰臺灣加權正2

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