兆豐黃金礦業ETF 009832持續創高 展現黃金產業超強防禦力

全球總體經濟環境波動加劇，近期美股科技股板塊劇烈輪動，台股更面臨史詩級重挫，過度集中於單一半導體或AI科技產業鏈的投資組合，正面臨較大的修正風險。在此恐慌情緒蔓延之際，在上周大盤震盪中頻創新高後，兆豐美國黃金礦業ETF（009832）展現出與大盤「低相關」的獨特特質，不論大盤漲跌，股價持續穩健走揚、9日持續於盤中再創新高，最高漲幅逾5%、來到10.65元，成為市場上少數亮眼的防禦指標。

美期中選後迎洗牌效應，金礦股爆發力頗受矚目。券商法人表示，隨著美國期中選舉結果揭曉，分裂治理的政經格局底定，市場預期未來的聯邦預算與財政赤字規模難以收斂。這加深了市場對於美元長期購買力稀釋的顧慮，進一步為國際金價奠定了強勁的長線基本面支撐。根據世界黃金協會（WGC）最新數據顯示，第3季全球央行淨買進高達321公噸黃金，年增幅達42%；全球黃金ETF亦呈現顯著的資金淨流入，反映出全球法人機構對於硬資產的避險需求持續強勁。在科技股面臨拉回修正時，美國黃金礦業展現出獨立的走勢，成為資金尋求避風港的絕佳配置。

針對產品優勢，兆豐美國黃金礦業ETF研究團隊表示，該基金追蹤「NYSE TIP美國黃金礦業指數」，成分股囊括全球知名金礦巨頭與黃金權利金公司，整體營運體質穩健。此外，該ETF與美股的相關係數僅0.15，能有效發揮資產配置與分散風險的效果；加上具備半年配息機制與親民的入手價格，適合投資人在震盪市況中納為資產組合的防禦核心。

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