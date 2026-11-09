00878配息1.25元新高！9成全靠資本利得 專家：換股方式改變留贏家也留下輸家

國泰永續高股息（00878）今年收穫頗豐，除了從年初規模成長超過六成，突破6700億，受益人也超過167萬人。

今年含息報酬率甚至超越0050與台積電，8月配息1.01元也創掛牌新高。

今（2）日公布最近一季配息，配息金額1.25元。預計於11月17日進行2026最後一波除息，11月16日為最後買進日。

不過，今年在規模成長的同時，00878的流通單位則是從210.68億降至190億單位，減少約一成。

單位數只是申購與贖回相抵後的淨額，講白話就是，人沒走，但都在默默減碼，但淨值還是漲上去了。不是新錢湧進來的結果，是舊股東的資產自己長大。

淨值成長 通通都能配？

要理解淨值為什麼能長大，要先拆開淨值的三個組成部分：

基本面額：固定15元，這是00878上市時每單位的發行價，代表最初投入的本錢，像存錢筒的底座，不會隨行情變動。 收益平準金：基金收到還未配出去的成分股股利，新投資人買進時，買價裡已經包含這份累積的收益。把它另外記帳，舊股東應得的收益才不會被新人稀釋。 資本損益平準金：記錄的是股票漲跌的賺賠，數字包括已實現獲利落袋的價差，也有還沒賣的帳面獲利。00878今年淨值增加的13.6元，就有12.99元來自「資本損益平準金」。

ETF配息能配的只有股利、扣除虧損與費用後的已實現價差，以及收益平準金。

未實現部分是帳面獲利，股票沒賣就不能配；已實現部分也須先扣除虧損與費用，符合條件才能分配。

所以這19.43元的資本損益平準金，不等於就有19.43元可以發錢，真正能發的只有已經落袋的那一部分。單憑這張表，推算不出下一季能配多少。

配息大豐收 九成價差來

根據00878最近四次的收益分配，可以發現配息成長完全靠資本利得而來，比重也越來越高。

僅以股息來看，近四季的股利所得合計0.69元，以30日股價約34.8元計算，殖利率只有約2%，其餘來自賣出漲多股票實現的價差。

股利是成分股每年大致會發的現金，資本利得則是賣股賺到的價差，要看行情臉色。

當九成配息靠價差，這1.01元就不能視為每季固定收入。

另外很多人罵高股息ETF是左手配右手，意思是拿新投資人的本金配給舊投資人，那筆錢叫收益平準金。

00878最近一次使用是2025年Q2的25.11%，但同年Q3後，收益平準金已連四季降至0%，現在的00878配的是真的賺到的錢，但配的是已實現的股票價差，不是傳統意義的股息收入。

配息的錢搞清楚了，但選的是什麼股，同樣重要。

5月改規則：留住贏家 也留住輸家

00878以股利分數選股：近12個月殖利率占25%、近三年平均殖利率占75%，並依分數決定權重，單一個股原則上不超過10%。

股價大漲而股利不變，殖利率就會下滑、排名跟著掉，但原本就設有緩衝區。

但一檔靠殖利率排名選股的ETF，為什麼有辦法把廣達、華碩這種漲到天上去的AI股，一路抱在手上？答案就在5月生效的修改公告裡：

既有成分股的ESG爭議分數門檻由3分放寬至1分，新進者仍需3分 緩衝區從第26至35名擴大為第21至40名 股息殖利率標準差的排除門檻由10%放寬到20%，這衡量的是股息穩定度，與ETF股價波動無關

官方說法是提升成分股留任機率、減少不必要的周轉成本。

白話就是，漲多的股票，從此變得更難被踢出去，這樣好處是比較不容易賣飛，否則照舊的規則早就該被洗掉了，但在新規則下它們留了下來，繼續衝績效。

所以今年的00878，其實跟你三年前買的那一檔，雖然持股代號沒變，但引擎被換掉了。

當然，紅利有紅利的代價，規則鬆綁讓它抱得住贏家，但也代表它抱錯的時候會抱更久。

11月除息 該不該上車？

6月1號那次換股掉遠東新、仁寶、可成、京元電子，換進長榮、長榮航、華南金、台新新光金、統一超，這一輪實現出來的價差，才撐起8月那次爆量的1.01元。

11月底還會再換一次股，但那一次的價差要等到2027年2月才會入帳，11月17號這一次是不影響的。拿1.01元去推估11月配息並不恰當。

如果你本來就在存00878，既然填息速度跟著績效持續進步，除息當然就不是加碼或減碼的理由，你要盯的是下一季的股利所得佔比有沒有回來，而不是配多少。

但如果你是看到1.01元才心動，衝著配息想進場，有三件事要先想清楚。

第一，配息不是額外送你的。除息當天淨值直接扣掉，你只是把左口袋的錢換到右口袋。 第二，1.01元九成是價差，績效很難複製，11月這次還吃不到11月底換股實現的價差，期待值要先調低。 第三，你買到的未必是防禦資產。

規模創新高是結果，不是你該買進的理由。你要問的從來都不是它配多少，而是它拿什麼在配。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00878 豐收年：沒有台積電，績效超車台積電？說好高股息，九成贏在價差

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。