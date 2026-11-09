009826成唯一持股！他曾迷上0056配息 0050存了8年也決定放手

貝萊德世界股票（009826）投資全世界股票夢想實現

2011年結婚後，不再單身的我開始注重投資，希望用錢賺錢，讓另一半幸福！

那時在銀行遇到理專，建議我投資共同基金，買進全世界的感覺很好：金磚四國、東協五國、整個歐洲、新興市場、成熟市場、邊境市場等，就這樣湊呀湊，願望是擁有全世界任何角落經濟發展的報酬率。

當時除了買書籍雜誌找明牌，也會上網搜尋共同基金的文章，部落格《綠角財經筆記》、《寒雨竹軒》令我印象深刻，仔細恭讀他們的文章受益良多，也開始認識「指數化投資」，不過最後我還是走錯了路！

「每個月為自己加薪！」是一種憧憬，源源不斷的現金流來自於高股息商品？！當時元大高股息（0056）的配息吸引我成為「存股族」，我天真地認為配息是額外賺到的錢，非常期待每次領到現金流的小確幸，直到發覺兩件事：

1：0056股價不會漲，永遠呈現水平，成分股都不是成長股而是類似曾經流行的「定存股」，猶如死水的報酬率，而元大台灣50（0050）持續往上爬，股價越來越高。

2：「除息」這個名詞原來是配息5%的瞬間，股價切除5%給投資人，所以除息當天股價一定瞬間大跌，填息就是回歸原價，貼息就是沒有回歸原價。

自此知道0056的配息只是自己左手給右手的錢，根本不是額外賺到的，投資ETF其實總報酬才重要！也就是「賺錢能力」，而資本利得也可以當成現金流，例如賣出零股變現，也是從持股切割下來給自己的錢。

0056股數不變，切割股價變現。

0050股價不變，切割股數變現。

殊途同歸，所以應該買賺錢能力好的0050才對，因為0050越賣股價越高總資產越多，0056不賣股數但賣出股價，總資產越來越少，長期持有一定會蝕本。

所以2015年左右，我正式成為指數化投資人，將0056賣光全買0050，當時0050一張五六萬元，只能單張買或盤後零股，直到2017年2月開始，台灣有了定期定額買零股的制度，我從2017年3月開始，持續了八年，八年之間台灣更有了「盤中零股」加上被資遣後收入減少，慢慢地我中斷定期定額變成不定期單張買0050或盤中買零股，也買過富邦台50（006208），依然都是在台股市場打轉直到最近幾個月。

指數化投資的十多年間，一直想要投資全世界，因為約翰．柏格先生說要「分散、分散、分散！」我試過綠角著作的前進美國券商，因眼花繚亂而作罷，後來又有了複委託，因為元大證券的VT全名和一般的認知不一樣，還有許多複雜的事務，讓我對複委託也不中意。投資全世界的夢想就此作罷。

2026年8月3日，台灣有了自己的全世界股票ETF：009826貝萊德世界股票。一切都是如此完美，我賣了一半0050買它，後來還是覺得專一就好，投資越單純越好，於是過幾天又賣出另一半0050全買009826。

現在我的投資組合超簡單：唯一擁有009826貝萊德世界股票，身心安定、歲月悠悠，持續買進、長期持有。

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