00961、00919跌幅都不到6%！台股一個月重挫20％ 高息ETF受關注
台股急跌，投資市場再度上演科技股與防禦型股票的兩樣情。10月6日至11月6日短短一個月，加權指數重挫20.31%，電子工業類指數跌幅更達23.68%，半導體類指數下跌20.99%。然而，金融保險類指數僅下跌1.00%，食品、水泥類股甚至逆勢上漲。當市場資金重新評估科技股風險，投資組合是否過度集中單一產業，也成為影響ETF績效的關鍵。
觀察台股90檔股票型ETF近一個月含息報酬，抗跌前十名幾乎由高股息、低波動及金融類ETF包辦。國泰股利精選30（00701）以正1.02%居冠，永豐優息存股（00907）下跌0.63%、元大MSCI金融（0055）下跌0.73%，元大台灣高息低波（00713）跌幅也不到1%。
值得關注的是，FT臺灣永續高息（00961）以負4.17%的含息報酬排名第七，較同期加權報酬指數少跌16.14個百分點，也優於群益台灣精選高息（00919）的負5.22%，顯示市場大幅修正時，不同選股策略的績效差異逐漸浮現。
進一步檢視00961持股，與部分高度集中半導體權值股的ETF不同，00961並未直接持有台積電，但也沒有放棄科技產業成長機會。其第一大持股為華碩，權重9.97%，另持有廣達6.10%、緯創5.67%、聯強5.72%，涵蓋電腦硬體、AI伺服器及電子通路等領域，保留科技產業布局。
另一方面，00961同時配置玉山金7.41%、兆豐金6.52%及上海商銀6.52%，三檔金融股合計20.45%；另有興富發7.70%、台灣高鐵4.98%，以及長榮、長榮航、亞泥、聚陽等傳產與運輸相關企業。
這樣的持股組合，讓基金不必完全仰賴半導體產業表現，也不需要為了追求防禦而全面退出科技股。尤其本波金融、航運與水泥等產業相對抗跌，跨產業配置成為解釋00961績效差異的重要線索。
除了產業配置，選股方法也是觀察重點。00961追蹤ICE臺灣ESG高息指數，選股兼顧股利率、企業獲利及ESG條件，並以股東權益報酬率（ROE）成長率作為權重計算依據，並非單純追逐最高股息率。
市場人士指出，過去科技股強勢領漲時，投資人容易將報酬表現歸因於持有多少熱門權值股；但當市場進入修正階段，金融、內需與部分傳統產業的配置價值便可能重新受到重視。
此次00961躋身台股ETF抗跌前七強，也凸顯高股息ETF除了提供現金流，更值得觀察的是背後的選股品質與產業結構。
不過，金融與傳產並非永遠抗跌，科技股也不會持續落後。對投資人而言，真正值得思考的不是下一波該押哪個產業，而是如何讓投資組合同時具備成長參與度與風險分散能力。
台股股票型ETF近一個月抗跌排行榜
統計期間：2026/10/6～2026/11/6，依含息報酬排序
|排名
|ETF代號
|ETF名稱
|含息報酬率
|1
|00701
|國泰股利精選30
|+1.02%
|2
|00907
|永豐優息存股
|-0.63%
|3
|0055
|元大MSCI金融
|-0.73%
|4
|00713
|元大台灣高息低波
|-0.95%
|5
|00939
|統一台灣高息動能
|-2.29%
|6
|00731
|復華富時高息低波
|-3.95%
|7
|00961
|FT臺灣永續高息
|-4.17%
|8
|00919
|群益台灣精選高息
|-5.22%
|9
|00938
|凱基優選30
|-7.10%
|10
|00915
|凱基優選高股息30
|-7.14%
|—
|IR0001
|加權報酬指數
|-20.31%
資料來源：證交所、櫃買中心、各家投信官網；資料截至2026/11/6。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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