009826規模快速成長！被稱「台版VT」持股逾1500檔…莎莉：3重點一次看

台灣首檔主動型全球股票ETF「貝萊德世界股票（009826）」在8月份正式掛牌上市，由於發行價僅10元（一張約1萬元台幣）即可打包全球優質企業，被市場冠上「台版VT」的稱號。

「莎莉的投資日記」在影音內容中整理出該檔ETF上市後的三大觀察重點：

規模與流動性

掛牌當天基金規模約39億元台幣，首日成交量達6.8萬張；截至11月初，規模已擴增至88億元台幣。以新掛牌ETF來說關注度相當高，不過因掛牌時間尚短，包括追蹤誤差與長期流動性等指標，仍需持續拉長時間追蹤觀察。

實際持股分布

根據貝萊德官網資料，009826目前持有超過1500檔股票，涵蓋全球將近40個國家。在國家分布配置上以美國佔大宗（約60%），其次依序為日本、英國與台灣。

上市後價格與折溢價表現

掛牌前3個交易日皆收紅，走勢整體維持平穩；但需特別留意上市初期盤中一度出現接近1%的溢價（市價高於淨值），隨後才逐步收斂，提醒投資人在下單前務必確認即時折溢價狀況，避免買貴。

莎莉總結，009826在流動性與市場討論度上表現亮眼，替習慣使用台幣帳戶的投資人提供了一鍵布局全球股票的便利工具。

但投資人也應建立正確認知，「台版VT」僅是方便理解的俗稱，其追蹤指數、持股數量與整體內扣費用均與美股VT不同；此外，全球分散布局並不代表具備抗跌防護罩，一旦遭遇全球股市系統性修正，淨值同樣會隨之波動。

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