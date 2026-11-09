股市震盪資金轉進債券 ETF十檔日均量突破萬張 投等債、非投等債買氣最旺

美國期中選舉變天、市場擔憂AI監管可能收緊，令美股再度遭到血洗，科技股為主的NASDAQ指數10月6日創高後回檔近12%。不過在股市波動劇烈之際，具穩健收息特性的債券資產受到青睞，觀察投信發行債券ETF自10月6日以來表現，不僅全數繳出正報酬，日均量超過萬張的產品共計有十檔，當中又以投等債、非投等債ETF最突出。

群益ESG投等債20+ ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，近期全球股市受到科技股修正與市場風險偏好降溫影響而下跌，同期間資金重新關注具備較高信用品質的固定收益資產，根據外資機構State Street統計，債券ETF於10月吸引近740億美元資金流入。

後市來看，美國期中選舉落幕，資料中心與AI科技大廠發債需求料放緩，有利緩解之前因應AI需求企業大量發債對信用市場的壓力，而投等債因還兼具信用品質與債息收益的特性，可望續獲市場關注，表現值得留意，其中ESG長天期BBB級投等債因債息水準仍具吸引力，且資產品質無虞，仍具投資價值，投資人不妨分批佈局相關ETF。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，儘管近期市場紛擾多、聯準會政策方向也仍待觀察，不過在總體經濟仍保強韌，非投等債發行企業營運未有疑慮、信用狀況維持穩健，且債息水準仍具吸引力下，非投等債仍有望吸引資金配置，表現仍值關注。

惟當前市場不確定性仍存，配置上建議避開CCC級債券，故投資人亦可透過聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求波動控管，又能兼顧收益需求的非投資等級債ETF來參與。

元大美債20年ETF研究團隊表示，近期股市行情劇烈震盪拉回整理之際，債券ETF表現相對耐震。隨美國期中選舉結果底定，民主黨掌控參眾兩院，降低財政大幅擴張可能性，市場預期政府將走向分立，有助於抑制財政擴張並降低政策劇烈變動風險，利率進一步大幅上行的壓力減輕。

此外，美國財政部最新季度再融資計畫維持「未來幾個季度」固定利率公債拍賣規模不變，市場原先擔憂的供給衝擊有所緩解，有助降低期限溢酬上升的風險，選舉結果與發債政策，皆對中長天期美債價格形成一定支撐，建議投資人可適度配置債券有助於降低資產波動度。

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