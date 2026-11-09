股票市場波動加劇 主動式複合債ETF成資產配置焦點

美國總統期中選舉結果出爐，由民主黨候選人具領先優勢，市場關注未來政策走向及對金融市場的影響。法人指出，選後短期市場情緒仍待消化，股票市場波動加劇，投資人可透過納入投資等級債與非投資等級債的主動式複合債券ETF，提升投資組合防禦力與收益來源多元性。

根據彭博統計，過去三次由民主黨勝選後的隔年，統計三大債券指數表現，以非投資等級債券表現相對突出，勝選隔年平均報酬率（+19.57%）優於投資等級債平均（+6.24%）及美國公債平均（-3.3%）表現，顯示在經濟擴張與企業獲利改善環境下，信用債具備較佳收益機會。

主動富邦複合收益ETF（00983D）經理人游陳達表示，從歷史經驗來看，非投資等級債券受企業獲利成長、信用利差變化及景氣循環影響較深，在經濟擴張階段通常具備較佳表現機會；然而景氣反轉期間波動也相對較大，因此透過主動管理策略，依景氣循環及信用市場變化靈活調整配置，可望兼顧收益機會與風險控管。

游陳達指出，相較於總統期中選舉結果出爐，聯準會貨幣政策、通膨走勢及經濟基本面仍是影響債券市場表現的核心因素。投資人觀察債市後續發展時，除關注新政府施政方向外，更應留意利率政策與經濟數據變化。

富邦投信表示，目前美國經濟仍維持成長態勢，企業基本面尚具支撐，但在政策變數及市場情緒影響下，短期金融市場波動可能升溫。面對不確定性增加的投資環境，資產配置的重要性更加凸顯，適度提高債券資產比重，有助降低投資組合波動風險。

回顧美國近20年總統選舉後的市場經驗，不論民主黨或共和黨執政，債券市場長期表現仍主要受利率政策、通膨變化及景氣循環所驅動。在市場震盪與利率走勢仍具變數之際，採取主動式管理策略的複合債券ETF，可望透過跨信用評級與多元債券種類配置，提升投組因應不同市場環境的能力。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊預期，殖利率曲線仍有陡化空間，現階段仍不宜大幅加碼存續期，投資策略應著重穩定收益與風險控制。建議現階段債市投資宜兼顧收益與防禦，可以美國高評等複合債與非投資等級債作核心，搭配新興當地債市布局以分享非美市場的債匯市機會。

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