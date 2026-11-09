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全球股票基金 避險利器

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

這波全球科技股出現明顯回檔，更加凸顯全球股票基金或ETF具有分散配置的優勢，也吸引投資人進場定期定額投資。

貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）基金經理人楊貽甯表示，美國期中選舉後，全球科技股震盪加劇，AI投資熱潮也迎來市場更嚴格的檢視，然而，短線股價修正並不代表AI趨勢出現反轉，AI變革潛力仍持續看好，且科技股賣壓並未全面擴散至所有產業，反映市場正在進行更明顯的產業輪動，投資須將過往高度集中AI或少數科技巨頭的布局方式，擴大至不同產業。

富蘭克林證券投顧表示，短線震盪提供空手者加碼機會，可多元布局廣納投資契機，廣納股市增值、輪動與債息收益題材，股票上看好涵蓋完整AI生態系科技產業、公用事業、全球氣候變遷主題、及多元產業布局的美股和日股基金，建議在投組納入一成左右黃金及貴金屬產業型基金， 分散投資組合風險並提高報酬機會。

跨國投資也成投資趨勢，投信投顧公會截至9月底統計，投信跨國股票型基金近半年資金淨流入前五名，多為投資全球科技股。最受資金青睞的統一全球新科技，近半年就獲得105.85億資金挹注，也是唯一資金淨流入逾百億跨國股票型基金。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，雖然美國聯準會9月升息一碼，預估年底前仍有升息空間，但同步調升美國今明年經濟成長預估，且預估增速高於長期平均值。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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