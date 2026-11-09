百億級台股ETF配息靚 六檔現金股利逆勢成長

近期台股震盪加劇，11月台股ETF除息行情備受存股族關注，部分ETF配息更不減反增。根據CMoney統計，11月除息、規模逾百億元的台股ETF中，共有六檔本次配息金額較前次增加，包括季配型四檔、月配型及半年配型各一檔。

其中，季配型的主動野村臺灣優選ETF（00980A）及國泰永續高股息ETF（00878）均連續四次調升配息，半年配的富邦台灣半導體ETF則是連續三次調升配息。

市場法人表示，ETF配息連續調升，反映基金近期可分配收益增加，對重視現金流的投資人具有吸引力。尤其在股市波動期間，配息不降反升更容易成為市場焦點，也讓投資人重新關注基金的收益累積能力與長期投資價值。

主動野村臺灣優選ETF經理人游景德分析，近期台股受到美國科技巨頭資本支出效益及政策不確定性等因素干擾，市場情緒轉趨謹慎，但短期股價修正與企業基本面已出現落差。隨股價回檔，台股未來12個月預估本益比已降至15.37倍，企業獲利成長動能仍具支撐，市場評價也回到相對合理水準。

游景德指出，AI基礎建設需求仍是台灣科技供應鏈的重要成長來源。大型雲端服務業者持續擴建資料中心，帶動ASIC、先進製程及ABF載板需求；新一代AI伺服器規格升級，也有利於高階銅箔基板（CCL）、印刷電路板（PCB）、散熱及伺服器零組件等產業。

美股科技股回檔，台股6日下跌逾1,800點，國泰永續高股息ETF收跌3.15%，跌幅小於大盤的4.51%，成交量則由前一交易日的11.7萬張放大至19.6萬張，增加66.8%。

截至11月6日，國泰永續高股息ETF今年來報酬率為62.5%，高於0056的55.5%及00919的53.4%。00878同時布局金融股與AI供應鏈，金融保險業約占三分之一，半導體與電腦及周邊產業合計逾四成。

國泰永續高股息ETF今年每單位收益分配金額逐季增加，前三季每單位分別分配0.42元、0.66元及1.01元，第4季預估分配1.25元，若依預估金額發放，將創成立以來新高，全年合計達3.34元。國泰永續高股息ETF將於11月17日除息，以11月2日公告當日收盤價34.80元換算，年化配息率約14.3%。

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