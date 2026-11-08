小摩：00919等四檔高股息ETF年底前將調整成分股 三檔個股最受惠

摩根大通證券（小摩）指出，群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣高息低波（00713）、元大台灣價值高息（00940）等四檔高股息ETF將在年底前調整成分股。調整後，創見（2451）、亞泥（1102）及緯穎（6669）等三檔個股可望最受惠，致伸（4915）則可能面臨最大的資金淨流出。

小摩指出，大多數高股息ETF將在11-12月調整成分股。以00919這四檔高股息ETF來看，預期將分別更換八檔、16檔、15檔及10檔個股，整體來說接近成分股調整上限。

小摩判斷，在這波調整成分股中，創見可望成為ETF資金流的最大受惠者，四檔 ETF合計持股比重占創見流通在外股數最高可能增加11%。創見過去四季的現金殖利率約 4%，加上獲利強勁，因此被高股息ETF納入成分股。

小摩指出，亞泥及緯穎預估將成為第二、第三大受惠者，資金流入規模約相當於流通在外股數的 8%。亞泥有機會納入00919、00713，並在00940中的權重提高；緯穎則可望受惠於四檔主要高股息ETF的資金全面流入。

小摩指出，相反的，致伸則可能面臨最大資金流出，約相當於流通在外股數的12%，主要是因為市值已跌破00919、00929及00713這三檔ETF的納入門檻。

在金融股方面，小摩認為，中再保（2851）預計將獲得最多的 ETF 資金流入，主要受惠於現金股利殖利率約5%，加上獲利出色，因此可能納入00919成分股，預估流入規模約相當於流通在外股數的 6%。台中銀（2812）及兆豐金（2886）次之，流入比重分別占2%、1%，兩檔個股都可能納入00713，兆豐金還可能納入00940。

相反的，富邦金（2881）的流出規模可能約占流通在外股數的 2%。小摩分析，富邦金仍將留在00919與00940成分股中，但在前者的權重可能下滑。另外，遠東銀（2845）可能遭00713剔除；國泰金（2882）仍留在00919及00713，但權重再平衡調整後，仍可能出現資金淨流出。

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