四檔高息ETF將換股 三檔個股可望受惠

摩根大通證券（小摩）指出，群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息、元大台灣高息低波、元大台灣價值高息等四檔高股息ETF將在年底前調整成分股。調整後，創見、亞泥及緯穎等三檔個股可望最受惠，致伸則可能面臨最大的資金淨流出。

小摩指出，大多數高股息ETF將在11月至12月調整成分股。以00919等四檔高股息ETF來看，預期將分別更換八檔、16檔、15檔及十檔個股，接近調整上限。

小摩研判，在這波調整成分股中，創見可望成為ETF資金流最大受惠者，四檔ETF合計持股比重占創見流通在外股數最高可能增加11%。創見過去四季的現金殖利率約4%，加上獲利強勁，獲高股息ETF納入成分股。

小摩指出，亞泥及緯穎預估將成為第二、三大受惠者，資金流入規模約相當於流通在外股數8%。亞泥有機會納入群益台灣精選高息、元大台灣高息低波，並在元大台灣價值高息中的權重提高；緯穎則可望受惠於四檔主要高股息ETF的資金全面流入。

致伸則可能面臨最大資金流出，約相當於流通在外股數的12%，主因市值已跌破群益台灣精選高息、復華台灣科技優息，及元大台灣高息低波這三檔ETF納入門檻。

金融股方面，小摩認為，中再保預計將獲得最多ETF資金流入，主要受惠現金股利殖利率約5%，加上獲利出色，因此可能納入群益台灣精選高息成分股，預估流入規模約相當於流通在外股數6%。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。