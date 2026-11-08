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上周三大法人買超ETF前十大6檔債券、3檔反1 第一名54.7萬張

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
上周台股重挫12.1%，大跌5,510點收在39,701點。觀察三大法人ETF買盤，高達六檔被債券ETF包辦。圖／AI生成
上周台股重挫12.1%，大跌5,510點收在39,701點。觀察三大法人ETF買盤，高達六檔被債券ETF包辦。圖／AI生成

上周台股重挫12.1%，大跌5,510點收在39,701點。觀察三大法人ETF買盤，高達六檔被債券ETF包辦。另外也有二檔台股反1、一檔原油反1進榜，以及一檔不動產進榜，法人操作上明顯偏向防禦。上周三大法人買超最多的ETF元大台灣50反1（00632R）高達54.7萬張，其次是群益ESG投等債20+（00937B）有42.1萬張，第三名是期元大S&P原油反1（00673R）有20.9萬張。

本周三大法人買超第四至第十名ETF為群益優選非投等債、元大美債20年、國泰20年美債、復華富時不動產、國泰臺灣加權反1、元大美債20正2，以及國泰10Y+金融債。前八名買超張數均超過10萬張。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，在通膨壓力持續緩和、聯準會政策逐步朝寬鬆方向發展，以及美國經濟邁向軟著陸情境下，投資級長天期債券的配置價值正逐步提升。

郭修誠指出，過去兩年債券市場最大壓力來自聯準會快速升息，使美債殖利率大幅攀升。然而，目前市場環境已與2022至2023年明顯不同。隨通膨逐步回落至可控區間，市場焦點已從升息轉向未來降息幅度及速度，而債券市場往往領先反映政策方向，一旦聯準會進入降息循環，長天期債券通常具備較高的價格彈性。從歷史經驗觀察，當市場風險趨避氛圍濃厚時，長天期投資級債券往往同時受惠於殖利率下降及債券價格上升兩項利多。對於目前仍維持相對高殖利率水準的美國投資級債市場而言，投資人除可掌握固定收益機會外，公債也有機會爭取未來資本利得空間。

郭修誠表示，目前市場雖然仍關注美國財政赤字、長債供給及經濟數據變化，但從企業基本面觀察，美國大型投資級企業財務體質仍相對穩健，違約風險維持低檔。尤其投資級公司債兼具收益與信用品質優勢，在市場避險情緒升溫但未明顯衰退的環境中，具有較佳的風險調整後報酬表現。

展望後市，郭修誠認為，市場雖仍關注美國經濟數據及聯準會政策變化，但以美國期中選舉後的市場態勢，短中期已逐步朝有利債券市場發展。若通膨趨勢下降甚至未來降息預期升溫，投資級長天期美債配置價值可望持續提升。

上周三大法人買超ETF前十名。資料來源：CMoney；王奐敏／製表
上周三大法人買超ETF前十名。資料來源：CMoney；王奐敏／製表

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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