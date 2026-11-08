快訊

11/9三大鬼節之一「寒衣節」 命理師揭傳統習俗：別忘記這件事

明台股「開盤拉高」等於有救？陳嘉偉直言無禁空令會補跌：超級好的空點

聽新聞
0:00 / 0:00

主動式 ETF 上周加碼 TOP10 金融股占多數 這檔加碼1.4萬張

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
主動式ETF上周加碼TOP10。資料來源：CMoney；王奐敏／製表
主動式ETF上周加碼TOP10。資料來源：CMoney；王奐敏／製表

主動式ETF規模持續成長，不過上周台股重挫5,510點，因此主動式ETF加碼標的成為市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股，台新新光金（2887）獲得14,841張加碼登上第一，其次是國泰金（2882）9,189張，第三名的永豐金（2890）有8,862張。前十名加碼均超過4,000張。

加碼四到十名分別是台玻（1802）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）、日月光投控（3711）、中信金（2891）、台積電（2330），以及彰銀（2801）。產業來看，主動式ETF加碼金融股八檔，傳產股有一檔，電子股僅兩檔，布局明顯偏防禦。

主動野村臺灣優選ETF（00980A）經理人游景德表示，民主黨取得參眾兩院控制權後，市場開始重新評估資料中心用電、環境及建設成本的政策方向。不過，川普仍握有總統否決權，重大爭議法案推動存在政治門檻，具體措施與落實時程仍待觀察。此外，地方政府對資料中心的用電規範早已存在，部分大型雲端業者也已將相關成本納入投資規畫。政策可能改變建設地點與進度，但AI攸關科技競爭力，長期建置需求仍具支撐。

游景德指出，後市應觀察「三大指標」，包括雲端業者資本支出指引、供應鏈訂單與出貨進度，以及AI應用能否持續帶動實際營收。依台股團隊初步訪查，目前尚未看到突發性的訂單取消或大幅調整，大型雲端業者投資計畫亦未見全面縮減，仍須區分短期交付遞延與終端需求轉弱。台灣供應鏈能否將技術優勢轉化為訂單與獲利，將是評估中長期投資價值的關鍵。

游景德表示，布局將持續聚焦先進製程與先進封裝、測試、散熱、ABF載板、CCL／PCB、網通、光通訊及伺服器滑軌等領域，優先挑選技術門檻高、客戶關係穩固且具實際獲利支撐的企業，並依評價與訂單變化調整持股權重。短期市場信心修復仍需時間，但對於基本面穩健、回檔後評價更具吸引力的產業龍頭，可持續尋找布局機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

金融股 ETF 主動式

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

上周ETF成交前十名…這檔主動式日均93.7萬張最高 這檔非台股進榜

台股跌完沒？法人：基本面沒變 資金面看融資減肥程度

24檔台股ETF總受益人數創高 0050累計374萬人奪冠

主動式族群 績效不俗

相關新聞

郭哲榮道歉仍看多台股！股民直言「相信分析師不如買0050」

台股重挫失守4萬點，郭哲榮直播鞠躬道歉仍看多，喊年底5萬、明年5萬7000點，股民褒貶不一。部分肯定其認錯，亦有人質疑道歉不如實際操作績效。

ETF買在歷史次高點！他想認賠重買降成本 股民點破盲點

台股回檔約20%，投資新手想賣ETF重買降成本；網友提醒資產不增反多交易成本，且恐錯失反彈，原PO最終決定續抱。

台股2天重挫7.56%⋯00949僅跌1.92% 專家揭3大抗跌關鍵

台股近日遭遇劇烈震盪，5日、6日連續兩個交易日重挫，累計跌幅達7.56%，不過，日本股票ETF00949同期僅下跌1.92%，表現相對抗跌。財經專家阮慕驊今(8)日在臉書發文分析，00949能在股市重挫期間維持相對穩健，主要受惠3大因素，加上即將迎來掛牌後首次配息，預估配息率超過13%，引發市場關注。

施羅德投信00419A募集倒數 主動掌握AI趨勢

近期台股震盪加劇，但市場起伏未改變投資人對AI長線趨勢的信心。然而，AI機會愈來愈多，投資卻愈來愈難。因為真正的挑戰，早已不是看見AI，而是從眾多AI受惠企業中找到下一個贏家。如果同樣看好AI的長期發展，卻沒有時間每天研究技術規格、供應鏈消息與公司財報，施羅德AI科技台股主動式ETF（00419A），提供參與台灣AI科技成長機會的新選擇。

富邦ETF 00662分割…11月11日起暫停交易 這天重新掛牌

富邦NASDAQ ETF（00662）分割作業進入最後階段！富邦投信表示，00662預計11月10日為分割前最後交易日，自11月11日起停止申贖及交易，11月16日公告分割後價格及單位數，並預計11月17日恢復申贖、交易、借券及過戶，以分割後新價格重新掛牌交易。提醒持有00662或有意布局美國大型科技股的投資人，留意分割期間相關交易時程。

ETF 009826定期定額人數逆勢增 市場震盪更顯分散配置優勢

這波全球科技股出現明顯回檔，更加凸顯全球股票型ETF具有分散配置的優勢，也吸引投資人進場定期定額投資。統計五檔全球股票型ETF截至2026年9月底的定期定額人數變化，貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）定期定額人數大增超過1600人，規模超過87億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。