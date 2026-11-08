主動式 ETF 上周加碼 TOP10 金融股占多數 這檔加碼1.4萬張

主動式ETF規模持續成長，不過上周台股重挫5,510點，因此主動式ETF加碼標的成為市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股，台新新光金（2887）獲得14,841張加碼登上第一，其次是國泰金（2882）9,189張，第三名的永豐金（2890）有8,862張。前十名加碼均超過4,000張。

加碼四到十名分別是台玻（1802）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）、日月光投控（3711）、中信金（2891）、台積電（2330），以及彰銀（2801）。產業來看，主動式ETF加碼金融股八檔，傳產股有一檔，電子股僅兩檔，布局明顯偏防禦。

主動野村臺灣優選ETF（00980A）經理人游景德表示，民主黨取得參眾兩院控制權後，市場開始重新評估資料中心用電、環境及建設成本的政策方向。不過，川普仍握有總統否決權，重大爭議法案推動存在政治門檻，具體措施與落實時程仍待觀察。此外，地方政府對資料中心的用電規範早已存在，部分大型雲端業者也已將相關成本納入投資規畫。政策可能改變建設地點與進度，但AI攸關科技競爭力，長期建置需求仍具支撐。

游景德指出，後市應觀察「三大指標」，包括雲端業者資本支出指引、供應鏈訂單與出貨進度，以及AI應用能否持續帶動實際營收。依台股團隊初步訪查，目前尚未看到突發性的訂單取消或大幅調整，大型雲端業者投資計畫亦未見全面縮減，仍須區分短期交付遞延與終端需求轉弱。台灣供應鏈能否將技術優勢轉化為訂單與獲利，將是評估中長期投資價值的關鍵。

游景德表示，布局將持續聚焦先進製程與先進封裝、測試、散熱、ABF載板、CCL／PCB、網通、光通訊及伺服器滑軌等領域，優先挑選技術門檻高、客戶關係穩固且具實際獲利支撐的企業，並依評價與訂單變化調整持股權重。短期市場信心修復仍需時間，但對於基本面穩健、回檔後評價更具吸引力的產業龍頭，可持續尋找布局機會。

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