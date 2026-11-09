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00935套牢140萬！他問ETF長抱都能回本 股民點出與0050差異

聯合新聞網／ 綜合報導
一名投資人投入約140萬元買進00935，近期因台股回檔陷入帳面虧損，擔憂明後年購屋時資金仍無法回本。記者余承翰／攝影
一名投資人投入約140萬元買進00935，近期因台股回檔陷入帳面虧損，擔憂明後年購屋時資金仍無法回本。記者余承翰／攝影

台股近期劇烈震盪，連ETF投資人也開始懷疑長期持有策略。一名股民在PTT股票板發文表示，自己8月大跌後才進場，投入約140萬元買進野村臺灣創新科技50 ETF（00935），原本相信ETF長期持有就能獲利，沒想到持續定期定額至今，帳面卻由盈轉虧，讓他萌生刪除投資APP、等到明後年買房時再查看績效的念頭。

原PO透露，當初拿出約一半資金布局00935，10月並未獲利了結，而是選擇繼續定期定額。隨著台股回檔，投資部位轉為虧損，最近一次大跌也不敢進場，擔心越買越低。他坦言，原本聽聞ETF長期放著不會輸，卻開始懷疑這項說法是否只適用於0050或高股息ETF，甚至考慮暫時不看帳戶，等未來準備購買自住房屋時再處理。

文章引發股民討論，有人指出，00935屬於被動式科技主題ETF，與追蹤大型權值股的元大台灣50（0050）並不完全相同，投資表現更容易受到科技產業景氣影響。也有股民提醒「你要搞懂這支是怎樣的選股邏輯啊」，認為ETF是否適合長期持有，不能只看被動或主動管理，更要了解追蹤指數、成分股及產業集中程度。

部分股民對00935後市仍抱持信心，留言「持續定期定額，就不必等過前高才持平」、「這檔不是主動式 可以啦」，也有人分享自己曾在市場大跌時承受約40%帳面虧損，長期持有後才逐漸回升。不過，另一派提醒「長期回得來，問題是多長期」、「很難說...…歷史永遠只能參考.....」，認為過去市場回升的經驗，並不代表所有ETF都能在預期時間內解套。

值得注意的是，原PO預計明後年就要看房，資金可能面臨實際使用需求。有股民直言「可以回來，但時間不知對你來說，會不會來得及」，也有人提醒「拿沒多久就會用到的錢投資你也只能怪自己了」。這場討論凸顯ETF長期投資容易忽略的問題：即使看好標的未來表現，若購屋期限先到、股價卻尚未回升，投資人仍可能被迫在虧損時賣出，資金使用時間與風險承受能力同樣重要。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00935野村臺灣新科技50 0050元大台灣50 ETF 套牢 定期定額

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