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主動式ETF漲幅贏0050卻跌更兇！股民反問多付管理費值得嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
元大台灣50（0050）與多檔主動式ETF績效成為討論焦點，部分產品自今年高點回檔逾4成，引發投資人對主動管理成效的質疑。聯合報系資料照
元大台灣50（0050）與多檔主動式ETF績效成為討論焦點，部分產品自今年高點回檔逾4成，引發投資人對主動管理成效的質疑。聯合報系資料照

主動式ETF今年大量問世，但績效真的能打敗元大台灣50（0050）嗎？一名投資人在PTT股票板整理多檔主動式ETF、0050及台股正2的漲跌表現，發現部分主動式ETF上漲時表現強勁，回檔幅度卻也明顯高於0050，甚至有2檔自今年高點回落逾4成，讓他質疑主動式ETF是否真正展現基金經理人的選股能力。

原PO統計至11月6日的數據指出，0050自今年高點116.5元回落至92.5元，跌幅20.60%；相較之下，統一全球創新（00988A）跌幅達48.55%，元大AI新經濟（00990A）下跌42.98%，統一台股增長（00981A）也回檔34.27%。不過，部分主動式ETF相對抗跌，包括野村台灣50（00985A）下跌23.35%、台新龍頭成長（00986A）下跌21.14%，另有部分海外型產品跌幅低於0050。上述數據均依原PO整理，尚未獨立核實。

若觀察7月29日至10月5日的上漲區間，0050漲幅為23.75%，群益科技創新（00992A）上漲48.71%、台新優勢成長（00987A）上漲48.02%，統一台股增長（00981A）也上漲39.95%。原PO認為，部分主動式ETF雖然漲勢凌厲，但回檔時同樣承受較大跌幅，呈現高波動特性。他自行設計「攻守比」比較漲跌幅度，並指出沒有任何一檔主動式ETF在所選區間同時達成漲幅高於0050、跌幅低於0050的表現。

文章曝光後，不少股民認同0050的投資優勢，留言「0050超強」、「真的0050就好了」、「既然持平0050 不如買0050 內扣還比較少」，也有人認為「看完就是 不如買正二」，主張若想提高投資部位的市場曝險，可以考慮其他方式，而非完全仰賴基金經理人選股。

不過，也有股民質疑比較方式，指出「而且你這期間這麼短,參考價值有限」、「為什麼高點日期不同也能一起比 能過六月高點錯了嗎」，認為各檔ETF成立時間、投資市場及持股策略不同，不能只憑短期漲跌判斷優劣。這場討論凸顯主動式ETF與0050的核心差異，主動管理能否創造超額報酬，仍須透過相同持有期間、總報酬及風險調整後績效比較，才能真正檢驗經理人的選股價值。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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