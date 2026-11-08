郭哲榮道歉仍看多台股！股民直言「相信分析師不如買0050」

台股6日遭遇猛烈賣壓，盤中一度暴跌3737.67點，終場下跌1873.08點，收在39701.64點，失守4萬點大關。面對股市重挫，摩爾投顧投資長郭哲榮在YouTube直播中，突然與團隊成員一同鞠躬道歉，坦言「對不起大家，我們沒有在最高點出掉」，但仍看好台股後市，甚至喊出明年有機會挑戰5萬7000點。

郭哲榮表示，對於未能在台股最高點出場感到抱歉，同時提醒投資人不要借錢買股票，以免承擔過高風險。不過，他隨後強調「現在3萬7，明年5萬7」，展現對後市的信心。根據報導，他也在Threads透露，再拿出最後5000萬元加碼，連同先前兩次投入，累計買進金額達2億元，並坦言資金來自理財型房貸，自己清楚其中風險，但不建議一般投資人跟進借款投資。

談到國安基金宣布進場護盤，郭哲榮認為，政府在股市大幅下跌時可能採取積極措施，並提及國安基金過往進場績效，稱除了第一次之外，其餘均獲利出場。他也再次表達樂觀看法，認為台股年底有機會挑戰5萬點，明年則有望上看5萬7000點。

消息曝光後，部分PTT股民肯定郭哲榮願意公開認錯，留言「沒看過會道歉的分析師，這我推哲哲」、「至少比絕大數分析師死不認錯好了」，也有人認為「除了黑手，誰能賣在最高點？」不過，另一派則質疑道歉的實質意義，直言「道歉但不退費」、「認錯不用錢」，認為投資人更在意的是實際操作績效，而非公開表態。

此外，也有股民把焦點放在郭哲榮過去推薦的個股，留言「他應該為環球晶道歉才對」、「明明有那麼多股票可以推 他鐵頭推國巨環球晶」、「信分析師不如買0050」，並質疑「整筆抱上去又抱下來？這算哪門子分析師」。

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