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台股暴跌他撿0050！89元買進11張花近百萬…竟後悔沒多買

聯合新聞網／ 綜合報導
元大台灣50（0050）近期隨台股震盪，一名投資人分享以89元買進11張，投入近百萬元。（記者曾原信／攝影）
元大台灣50（0050）近期隨台股震盪，一名投資人分享以89元買進11張，投入近百萬元。（記者曾原信／攝影）

台股近期劇烈震盪，元大台灣50（0050）一度跌至89元，吸引投資人趁低點進場。一名網友在Dcard股票板分享，自己趁0050大跌時，以每股約89元買進11張，投入資金接近百萬元，雖然當天股價就出現反彈，但他並未賣出，如今看到美股開始回升，反而後悔當初買得太少，好奇0050是否還有機會跌回89元甚至更低。

原PO表示，當時看到0050跌到89元相當興奮，隨即買進11張，投入近100萬元，原本以為已經撿到便宜，沒想到隨著美股反彈，又開始擔心錯過更低的買進機會。他因此發文詢問「到底股票還會不會跌得更低？」，希望了解市場後續走勢。

貼文曝光後，部分網友認為台股可能已接近階段性低點，留言「不會，國家隊護盤了，低點已經過了。」、「差不多到這了吧 都跌出4萬了」，也有人直言「早早就all in了，89太貴了啦」，認為不同進場時間的投資人，對便宜價格的認定也不相同。

不過，另一派則認為台股仍有下探風險，留言「還會跌的，放心」、「只要外資繼續賣，你們只能期待國家護盤，但能護幾天」，也有人從技術分析角度推測，若重要支撐失守，指數可能進一步回檔，但相關價位仍屬個人預測，並非確定走勢。

此外，不少網友將焦點放在原PO的買進金額，直呼「真的在炫耀」、「你是要氣死我這種那天大跌沒進場的人嗎」，也有人反問「為什麼以前70以下你不買？？」。從討論可見，即使已經投入近百萬元，投資人仍可能因市場反彈而產生買太少的遺憾，但0050是否再次跌回89元，仍無法單憑短線反彈或護盤消息判斷。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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