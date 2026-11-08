台股2天重挫7.56%⋯00949僅跌1.92% 專家揭3大抗跌關鍵

台股近日遭遇劇烈震盪，5日、6日連續兩個交易日重挫，累計跌幅達7.56%，不過，日本股票ETF00949同期僅下跌1.92%，表現相對抗跌。財經專家阮慕驊今（8）日在臉書發文分析，00949能在股市重挫期間維持相對穩健，主要受惠3大因素，加上即將迎來掛牌後首次配息，預估配息率超過13%，引發市場關注。

阮慕驊指出，台股5日下跌1,374點，6日再跌1,873點，收在39,701點，兩天累計下跌約7.56%；反觀00949股價從21.83元降至21.41元，跌幅僅1.92%。雖然00949在6日單日下跌5.93%，跌幅甚至超過台股，但觀察兩日整體表現，仍展現相對抗跌優勢。

針對00949抗跌原因，阮慕驊分析，首先是產業配置不同，台股權重高度集中電子及AI相關族群，當科技股遭遇賣壓，指數容易受到衝擊；00949則分散布局汽車、消費、重電及商社，降低半導體權值股下跌的影響。

其次是個股利多支撐，包括豐田上修全年獲利預估並擴大股票買回，兩日累計上漲約10.2%；索尼同樣上修獲利預估，累計上漲約5.3%，兩檔合計占00949約兩成權重。此外，00949走勢更接近東證股價指數TOPIX，同期TOPIX下跌4.81%，優於日經指數的7.64%，也反映其產業結構差異。

不過，阮慕驊提醒，00949並非沒有風險，6日前十大持股全數下跌，其中村田製作所兩日累計重挫約19.1%，顯示市場全面避險時，分散投資效果仍可能減弱，加上前十大持股占整體約六成，仍存在一定集中度風險。

至於配息方面，00949首次預估每單位配發3.02元，最後買進日為11月17日、18日除息，12月14日發放。以評價日淨值22.32元計算，配息率約13.53%，若以6日收盤價計算則約14.1%。

阮慕驊強調，配息率不等於投資報酬率，除息後參考價也會相應扣除3.02元，單次高配息不代表未來能持續維持。他認為，00949可作為分散台股AI曝險的工具，但投資人仍應衡量自身風險承受能力，不宜單純為了高配息追價。

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