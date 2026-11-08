施羅德投信00419A募集倒數 主動掌握AI趨勢

近期台股震盪加劇，但市場起伏未改變投資人對AI長線趨勢的信心。然而，AI機會愈來愈多，投資卻愈來愈難。因為真正的挑戰，早已不是看見AI，而是從眾多AI受惠企業中找到下一個贏家。如果同樣看好AI的長期發展，卻沒有時間每天研究技術規格、供應鏈消息與公司財報，施羅德AI科技台股主動式ETF（00419A），提供參與台灣AI科技成長機會的新選擇。

施羅德投信台股投資團隊指出，市場焦點不斷變化。高階晶片與算力需求、光通訊與高速傳輸、散熱、電源管理或伺服器供應鏈輪流成為主角。今天受到市場追捧的領域，未必會是明天的焦點；目前炙手可熱的企業，也不一定能永遠保持領先。因此，主動式ETF的靈活選股才會受到市場關注。

施羅德投信台股投資團隊說明，投資AI已經不只是猜下一檔熱門概念股。對看好AI長期發展，卻沒有時間每天追蹤技術變化、公司財報與供應鏈消息的投資人而言，施羅德AI科技台股主動式ETF（00419A）提供一種更有效率參與台灣AI成長機會的方式。

展望後市，施羅德投信台股投資團隊認為，最近的回檔比較偏向信用風險與市場情緒造成的波動。從企業獲利、資本支出以及 AI 產業發展來看，目前沒有看到修正指數預期的理由。因此維持選股優於選市的策略，專注於需求持續成長、規格持續升級、供需依然緊張的公司身上。只要 AI 需求的主邏輯沒有改變，回檔大多還是中長線布局的機會，而不是趨勢反轉的訊號。如果按照目前的估計，明年企業獲利成長大約仍有三成左右，加上AI權值股獲利持續成長，對未來一年的大方向仍然偏樂觀。

AI投資的難題，從來不是缺少機會，而是如何在眾多機會中找到真正的贏家。00419A進入募集倒數，最低申購金額 新台幣1萬元起。施羅德AI科技台股主動式ETF（00419A）聚焦台股AI科技主題，以主動式策略布局AI的大腦、身體與神經網路，由專業團隊持續研究產業趨勢、企業競爭力與市場輪動變化，從複雜的AI生態系中尋找更具潛力的企業。

施羅德 AI 科技台股主動式 ETF(00419A)銷售機構。（資料來源：施羅德投信整理）

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