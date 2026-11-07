台股暴跌3000多點！黃鐙輝砸20萬買006208笑稱：過年向小孩討回本金

台股近期劇烈震盪，盤中一度暴跌超過3000點，卻有投資人趁勢進場。藝人黃鐙輝出席公視人生劇展《神來的時候》特映會，受訪時透露，自己趁台股重挫加碼市值型ETF，砸下約20萬元買進一張富邦台50（006208），打算長期持有，甚至準備等孩子長大結婚後才考慮賣出。

黃鐙輝表示，近期台指期夜盤跌破整數關卡，他早已決定「敢跌破38000點就買給你看」，沒想到台股盤中真的跌到37000點附近。

面對單日重挫3000多點的行情，他認為對長期投資人而言，反而是難得的布局機會，因此果斷買進一張006208，成本約202元，投入約20萬元。

談到投資策略，黃鐙輝強調，買進ETF並非為了短線進出，而是打算長期持有，未來如果股市繼續下跌，也會考慮持續加碼。他認為，這波急跌提供相對便宜的買進機會，因此選擇在市場恐慌時進場，替孩子提前累積資產。

有趣的是，黃鐙輝透露，這筆約20萬元的投資其實是先替孩子布局，打算等過年時再從孩子的紅包錢「收回」本金。

他笑說，屆時會告訴孩子「爸爸在跌到38000點時幫你們翻倍，現在要把20萬還我」，以幽默方式分享自己替孩子管理資金的習慣，也讓這筆逢低買進ETF的投資多了家庭趣味。

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