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ETF買在歷史次高點！他想認賠重買降成本 股民點破盲點

聯合新聞網／ 綜合報導
ETF賣出後立即買回相同標的，無法消除既有虧損，反而增加交易成本。記者曾原信／攝影
ETF賣出後立即買回相同標的，無法消除既有虧損，反而增加交易成本。記者曾原信／攝影

台股近期劇烈回檔，讓不少投資人面臨帳面虧損。一名投資新手在PTT股板發文表示，自己連續兩次單筆投入市值型ETF，都不巧買在歷史相對高點，眼看大盤自高點回落約20%，開始思考是否應該先認賠賣出，再重新買回同一檔ETF，藉此提高投資效率，引發熱烈討論。

原PO透露，先前曾遇到大盤回檔逾18%，當時選擇持續持有，如今又碰上台股跌至年線附近，加上國安基金預計進場，認為市場可能已接近相對低點。他強調，自己持有的是原型ETF，沒有任何借貸，對帳面虧損也幾乎無感，只是想知道在特殊行情下，賣出重買是否更有效率。

對此，多數網友認為，若賣出後立即以相近價格買回相同標的，持有的資產並不會因此增加，反而多付交易成本，直言「你賣掉重買不就再付一次手續費...」、「買ETF 幹麼重買」、「ETF目的就是讓你少亂砍倉長跑用的」。也有人提醒，若打算賣出後等待更低價才買回，就必須承擔市場提前反彈、無法以原價買回的風險。

另有網友指出，投資人不必執著於原始買進價格，關鍵在於是否仍看好標的的長期表現，留言「你如果知道最低點 又怎會買在最高點？」、「逢低的操作是加碼，而不是砍在低點重買」。不過，也有人認為，是否賣出仍應視個人資金需求、風險承受度及投資策略而定，並非所有情況都必須抱牢。

經過討論後，原PO重新計算，發現賣出再買回並不划算，且無法保證買在最低點，最終決定維持原有部位、不進行交易。這場討論也凸顯市值型ETF投資常見的迷思：降低帳面成本不等於增加實際資產，若投資標的與持有數量不變，單純賣出重買並無法讓虧損消失。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 歷史 國安基金 台股 市值型

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