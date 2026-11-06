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科技股跌、009826定期定額卻暴增1605人！持股逾千檔 布局近40國

聯合新聞網／ 綜合報導
科技股震盪加劇，009826定期定額人數逆勢增加1605人，成為統計5檔全球股票型ETF中增幅最多的一檔。中央社
科技股震盪加劇，009826定期定額人數逆勢增加1605人，成為統計5檔全球股票型ETF中增幅最多的一檔。中央社

2026年11月6日這波全球科技股出現明顯回檔，更加凸顯全球股票型ETF具有分散配置的優勢，也吸引投資人進場定期定額投資。統計5檔全球股票型ETF截至9月底的定期定額人數變化，貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）定期定額人數大增超過1600人，規模超過87億元。

值得注意的是，這5檔ETF中僅有009826持股數超過千檔，且分散在近40國、涵蓋大中小型股，其他同類型ETF持股數多在50-100檔之間，反映出採全球配置的009826，讓投資人能以一檔ETF即涵蓋全球近90%可投資市值核心配置投資契機，在科技股回檔時，更能達到分散風險的效果，也因此吸引定期定額人數在行情震盪時不減反增。

009826基金經理人楊貽甯表示，美國期中選舉後，全球科技股震盪加劇，AI投資熱潮也迎來市場更嚴格的檢視，然而，短線股價修正並不代表AI趨勢出現反轉，AI變革潛力仍持續看好，且科技股賣壓並未全面擴散至所有產業，反映市場正在進行更明顯的產業輪動，投資須將過往高度集中AI或少數科技巨頭的布局方式，擴大至不同產業。

楊貽甯指出，從最新企業動態來看，AI資本支出與相關營收成長動能仍受到市場關注，而AI所帶來的生產力提升與應用機會，也正逐步由半導體、雲端運算等基礎建設，向電商、支付、醫療、工業等更多產業擴散。

檢視009826投資範圍涵蓋全球已開發及新興市場，截至2026年10月30日，除了資訊科技占比30.16%，亦布局金融16.70%、工業10.62%、醫療保健9.39%及非必需消費8.51%；指數除分散不同產業，亦透過全球多元布局參與不同產業與市場的成長機會。

楊貽甯認為，在市場領先族群快速輪動、AI機會由科技向更多產業擴散之際，與其猜測下一個贏家，不妨透過全球市場一次布局、降低單一市場與產業集中度，更適合作為長期參與全球經濟與科技創新的核心配置思維；而定期定額正是克服人性、降低擇時壓力的投資方式，透過紀律投入分散不同市場時點的波動，避免因短期漲跌而追高殺低，讓投資人更有機會留在市場、參與長期成長契機。

全球型ETF近一月定期定額人數變化

ETF代號ETF名稱規模(億元)最新定期定額人數近一月定期定額人數增減
009826貝萊德世界股票87.13823+1605
00916國泰全球品牌5024.231838-84
00926凱基全球菁英5527.931049-32
00963中信全球高股息16.65283+14
009810玉山全球藍籌1004.1156+2

資料來源：投信投顧公會，規模統計至2026年11月5日；定期定額人數統計至2026年9月30日

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 00916國泰全球品牌50 009810玉山全球藍籌100 00963中信全球高股息 00926凱基全球菁英55 規模 ETF 定期定額

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