外資賣超911億元！0050遭砍8.8萬張、台積電連21賣 卻回補群創、友達

台股6日遭遇史詩級賣壓，盤中一度狂瀉3,737.67點，寫下史上盤中最大跌點，終場仍重挫1,873.08點，收在39,701.64點，三大法人合計賣超1,140.07億元。其中，外資賣超911.88億元，連續7個交易日站在賣方，累計提款達7,056.59億元。統計外資買賣超個股發現，賣超前十名有8檔ETF，元大台灣50（0050）遭賣超8.8萬張居冠，主動式ETF也有3檔入列；但大舉敲進群益優選非投等債（00953B），買超5.2萬張最多，面板雙虎群創（3481）、友達（2409）也獲買超逾萬張。

美股AI與半導體股遭遇史詩級賣壓，費半指數昨夜重挫12.3%，寫下史上第二大單日跌幅，科技股修正壓力迅速蔓延至亞洲市場。台股6日開盤即面臨沉重賣壓，盤中最低下探37,837.05點，單日最大跌點達3,737.67點，刷新歷史紀錄。隨著大型權值股陸續打開跌停板，低檔買盤進場承接，跌勢逐步收斂，終場下跌1,873.08點，收在39,701.64點，跌幅4.5%，改寫史上收盤第四大跌點，成交值高達1兆2,461億元。

三大法人6日合計賣超1,140.07億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超911.88億元，投信逆勢買超266.58億元；自營商則賣超494.76億元，其中避險賣超451.67億元，是自營商主要賣壓來源。

進一步觀察外資賣超名單，ETF成為主要調節對象，前十名中占據8席，涵蓋市值型、主動式及高股息ETF。其中，0050遭擴大賣超8.8萬張居冠，主動中信台灣收益（00406A）、主動統一台股增長（00981A）及主動群益科技創新（00992A）也都遭大舉調節。另一方面，台積電（2330）單日遭外資擴大賣超2萬2,844張，統計10月6日至11月6日，外資連續21日累計賣超台積電約24.6萬張，台股權王持續面臨調節壓力。

相較於賣超ETF，外資買超方向則呈現不同樣貌。群益優選非投等債買超5.2萬張居冠，面板雙虎群創、友達更同步獲外資反手買超，分別買超2.1萬張及1.8萬張。值得注意的是，兩檔個股當日成交量同步放大，盤中均打開跌停板，終場友達下跌2.57%、收26.55元，群創下跌5.13%、收36.05元。此外，台泥（1101）也獲外資買超逾1.7萬張。

資料來源：證交所

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