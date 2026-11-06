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出手了！台股今日暴跌 國安基金宣布第10度進場護盤

外資賣超911億元！0050遭砍8.8萬張、台積電連21賣 卻回補群創、友達

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台股寫史上最大跌點 散戶狂掃0050、00631L 單日成交金額創新高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股寫史上最大跌點。記者曾原信／攝影
台股寫史上最大跌點。記者曾原信／攝影

台股6日史詩級崩盤，催出投資人全力加碼承接，大舉買進元大台灣50（0050）、元大台灣50正2（00631L），兩檔ETF成交金額分別達858億元、343億元，雙雙改寫歷史新高。

6日開盤不到10分鐘，元大台灣50成交金額便突破百億元，並於兩小時內超越7月17日的528億前高，最終以858億的成交金額刷新紀錄，穩居榜首；元大台灣50正2則以343億元居次，同步改寫7月7日的297億、成交張數更首次突破百萬來到131.9萬新高。

法人分析，如國安基金進場，買進標的肯定是元大台灣50成分股，且市場資金信心也高度集中權值股，因此急跌後的反彈，將以營運具韌性的大型權值股領頭，現階段個股齊跌已無須著墨選股，如果要低檔加碼，謹慎規劃資金分批進場元大台灣50、元大台灣50正2不會錯過行情的市值型ETF即可。

較積極的投資人持續買進元大台灣50正2，即看好其反彈後力道強勁。統計顯示，若於2025年4月川普公布關稅、引發台股暴跌時進場元大台灣50正2，後續1年報酬率近300%。

近期美國期中選舉結果持續影響市場，市場主要恐慌的民主黨限制AI議題，主要是限制「先進」AI發展，以及有條件新建德州資料中心，後續隨著各界展開討論與資訊曝光，將平緩賣壓，在基本面不變下，AI長線主旋律仍未改變，建議投資人做好資金、風險管控，並適當透過元大台灣50、元大台灣50正2布局反彈契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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