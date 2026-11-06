AI資產震盪、金價重返4050美元！009834下周募集 金礦股獲利受矚

近兩日金價明顯反彈，重返每盎司4050美元上下，主要受到美國期中選舉影響，選舉結果反映選民對高能源價格及生活成本的不滿，市場亦預期民主黨掌控國會後，可能對伊朗戰事及現行能源政策形成更多制衡，有助降低市場對高油價持續的預期，十年期公債殖利率也出現回落，帶動金價走升。

專家認為，在行情大幅波動之際，透過黃金類股來分散投資，不僅有利於穩定資產，也相對抗跌，而下周（11/9-11/13）即將募集的貝萊德世界黃金ETF（009834），正提供了進場好時機。

其實深入觀察，可發現金價近期持續在4000美元上下震盪；每當黃金大漲大跌，市場焦點往往落在價格，但對金礦商而言，4000美元的金價維持了多久，是更值得探討的問題。

金礦商賺的是每盎司黃金賣多少錢，扣掉開採成本，剩下的就是利潤，舉例來說，黃金每盎司成本為2600美元，金價4000美元，即使價格下跌10%，每盎司仍有約1000美元的利潤空間，除非金價從4000美元下跌約35%，利潤才會歸零。 所以真正的關鍵不是金價單日的起伏，而是只要金價在成本之上停留得夠久，利潤就會一季一季累積。

在金價維持高檔的這段期間，礦商也能同步改善財務體質，高金價帶來的利潤率與可觀的自由現金流， 而淨負債對 EBITDA 的比率，從2014年約1.9倍降到2025年轉為負值，意即現金多於負債，期間雖有波動，對金礦商而言整體趨勢其實相當明確，近年的高金價更是進一步支持了這個方向。

所以金礦商的底氣，不只在金價守在哪個價位，更在高金價能維持多久，即使短線金價波動或成本上升可能壓縮利潤空間，但只要金價持續高於生產成本，礦商仍有機會將利潤逐季轉化為自由現金流，進一步改善財務體質並提升股東回報。

尤其近期AI相關資產震盪加劇，市場波動再度提醒投資人分散配置的重要性，而009834正是配置全球金礦股的不錯選擇，黃金及金礦股與科技股的投資驅動因素不同，有機會在投資組合中扮演分散風險的角色，加上全球央行持續購金帶來長期需求支撐，投資人與其追逐金價短線漲跌，不妨將目光拉長，掌握高金價環境下金礦商逐步累積的獲利與投資價值。

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