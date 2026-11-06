不只台積電（2330）！黃金也藏「2330」密碼…009834鎖定全球金礦商機

投資人談起台股指標無人不知「護國神山」台積電（2330），而在國際金融市場中，黃金也正在悄悄扮演各國央行的「護國神山」。

貝萊德投信在最新影音內容中點出，全球央行正大舉增加黃金儲備，甚至在儲備資產地位上展現超車美國公債的趨勢；同時，團隊也特別拆解出屬於黃金投資的「2330」關鍵密碼，為投資人解析參與黃金多頭行情的新切角。

貝萊德投信解析，所謂黃金的「2330」密碼分別代表三大趨勢結構：

統計2024年至2026年金價上漲期間，金礦開採公司展現出約2倍的營運槓桿差距。由於金價每上漲1美元，礦商的利潤成長往往不只1美元，使金礦公司的獲利與股價表現具備放大效應。

「3」年購金破千噸

全球央行已連續3年每年儲備黃金超過1000噸，反映央行購金行為已由過去的「偶爾買」轉變為結構性的「常常買」；該購買規模更是過去10年全球央行年平均購金量的2倍之多。

「30」年儲備地位大翻轉

黃金在全球央行儲備中的地位迎來近30年來最關鍵的轉變，逐步重返甚至躍居各國核心儲備資產之列。