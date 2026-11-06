AI引爆全球礦業商機！銅礦開採要18年…009835布局「3大需求」浪潮

天然鑽石自2022年以來每克拉價格大跌六成，從1萬美元滑落至4000美元，市場關注度逐漸轉移至以往被視為不起眼的金屬資源。

貝萊德投信在影音內容中分析，銅礦等關鍵金屬近年討論度水漲船高，背後主要由三大需求浪潮推動，加上供給端擴產極具難度，帶動全球礦業產業鏈展現強勁的長線成長潛力。

推動全球礦產金屬需求爆發的三大核心動能：

AI資料中心與基礎建設

AI晶片、資料中心擴建到周邊電網升級，均需消耗龐大金屬資源。市場預估資料中心規模從2025年到2030年將擴增約3倍，並帶動千萬噸級的金屬礦產需求。 值得注意的是，人類過去6000年累計開採約7億公噸的銅，但在新科技推動下，同樣7億公噸的消耗量在未來僅能支撐18年。

全球地緣政治與國防支出

戰機、飛彈與軍艦等現代軍備採購背後實質上就是金屬清單，加上北約成員國將國防與安全支出目標自GDP的2%調升至5%，持續支撐戰略金屬剛性需求。

能源轉型與全面電氣化

電動車普及、充電樁廣設、電網現代化，以及風能、太陽能等再生能源設備建置與輸配電系統，皆仰賴大量銅與關鍵金屬支援。

然而，在需求呈現爆發性成長的同時，供給端卻面臨嚴重瓶頸。

貝萊德投信指出，一座大型銅礦自探勘發現到正式投產平均耗時近18年，且自2018年起新發現的銅礦數量明顯下滑；如今採礦探勘深度已達50年前的4倍、普遍超過200公尺，開採門檻與難度大幅增加，導致產能開出遠落後於需求成長速度。

在投資工具的選擇上，統計2016年至2025年的10年間，國際銅價漲幅約160%，但同期礦業指數漲幅卻高達約330%，報酬率接近銅價漲幅的兩倍。

貝萊德世界礦業（009835）直接鎖定全球礦業供應鏈，完整涵蓋上游開採、中游加工到下游設備零組件，成分股除納入必和必拓（BHP）、力拓（Rio Tinto）、自由港麥克莫蘭（Freeport-McMoRan）等全球礦業龍頭，也涵蓋台灣伺服器導軌大廠川湖，讓投資人能以ETF一站式參與全球礦業在AI時代下的長線商機。

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