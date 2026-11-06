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台股跌破4萬點 四檔台股反向 ETF 漲逾3%、還能買嗎？

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股殺聲隆隆，早盤跳水重挫，一度下探37,837點，下殺3,737點，改寫盤中最大跌點，摜破年線及4萬點整數信心關卡，台指期也一度跌停，在此之下，反向台股ETF紛紛走揚，盤中漲幅在3%之上。

盤面上的四檔台股反向ETF分別為元大台灣50反1（00632R）、國泰臺灣加權反1（00664R）、群益臺灣加權反1（00686R）、富邦臺灣加權反1（00676R），其中，交易量最熱絡的是元大台灣50反1，今日盤中上漲超過5%，成交量逾370,000張。至於群益臺灣加權反1昨日成交33,174張，改寫最高紀錄，盤中成交量也超過27,000張。

群益臺灣加權反1經理人洪祥益表示，近期市場消息錯綜，包括AI股前景疑慮、美國期中選舉變天等等，在國際股市波動劇烈下，台股同樣遭受波及而震盪回檔。

展望後市，在國際股市回穩前，短期台股表現料持續受牽動，因此在市場波動加劇、行情方向尚未明朗之際，投資人除可降低持股集中度，更應積極思考如何為既有資產建立防護機制，亦可考慮適度布局台股反向1倍ETF來應對，充分掌握台股多空投資契機。

不過，截至今日，台股自10月高點49,968點至今日盤中低點已經相差12,131.87點，對於手上有較多股票或股票型ETF的投資人，反向ETF可作為預期風險事件將至或已至的避險工具，特別是面對尚未塵埃落定的利空，更是有可能造成市場修正甚至是超跌，突顯避險工具的重要性。但要留意，若風險事件利空出盡或已結束，務必嚴守紀律停利停損出場。

提醒投資人，反向ETF持有的是期貨契約，到期前會將部位轉至其他月分，而不同月的期貨價格可能不同；此外，反向ETF是追求反向1倍報酬率以單日為目標，若持有超過一天，在每日複利計算的影響下，反向型ETF長期累積報酬表現會偏離一般原型指數在同一期間累積報酬率反向倍數。

因此，僅適合短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人，操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。

中長期而言，AI發展的算力需求並不會因而消失，若市場因消息面震盪拉回，優先仍建議採分批方式布局台股原型ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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