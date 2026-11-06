0050隊長集結散戶？成交金額衝破530億創新高 股民喊「一起強大」

台股今（6）日受到美股重挫衝擊，盤中一度暴跌超過3700點，市場劇烈震盪，元大台灣50（0050）卻出現驚人成交量。PTT股市板有投資人分享，0050開盤約兩小時，成交金額便突破530億元，超越原先7月17日約528億元的單日紀錄，盤中提前刷新歷史高點，也讓市場關注這波急跌行情下的ETF交易熱度。

原PO指出，0050成交金額快速攀升，預期盤後申購量也可能相當可觀，並形容散戶積極進場承接。

消息引發熱議，不少網友對0050的交易規模感到驚訝，紛紛留言「散戶..一起..強大」、「台灣人團結！」、「大媽抄底也太猛了= =」，還有人直呼「我知道你還有錢」、「大特價幹嘛不買 反正是長期投資」，反映部分投資人將市場急跌視為長期布局機會。

討論中也有人聯想到投顧老師郭哲榮宣布加碼0050的消息，開玩笑表示「哲哲一人撐台股」、「哲哲貢獻五千萬」、「第五法人-哲安基金」，讓這波ETF交易熱潮增添話題性。另有網友分享短線操作經驗，表示趁盤中反彈獲利了結。

不過，市場看法並非一面倒，有人提醒「看來還沒殺完完 下禮拜繼續」，也有人自嘲「已經沒子彈了」、「韭菜 一起 被割」。0050盤中成交金額刷新紀錄，凸顯市場急跌時的交易活絡程度，但後續能否延續反彈，仍須觀察大盤走勢與實際資金流向。

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