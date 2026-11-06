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台股重挫逾三千點 這檔 ETF 盤中續創上市以來新高價
台股6日開盤重挫逾3,000點，電子與半導體權值股全盤皆墨。在大盤面臨恐慌情緒下，兆豐美國黃金（009832）展現與大盤「低相關」的特質，盤中續創掛牌以來新高，成為盤面上少數亮眼的抗跌指標 。
集中市場近期遇強烈賣壓，兆豐投信表示，美股與台股最新的劇烈波動充分證明，過度集中配置於單一半導體或AI科技產業鏈，或使投資組合暴露於較大修正風險。近期費城半導體指數大幅震盪，直接導致台股電子權值股遭遇沉重賣壓，更凸顯「跨產業多元配置」的不可或缺。
當美、台兩地科技股面臨拉回時，美國黃金礦業展現出低相關性的獨立走勢。10月29日才剛掛牌上市的全台首檔黃金礦業ETF－009832追蹤「NYSE TIP美國黃金礦業指數」，囊括美股掛牌的全球優質黃金礦商，與黃金資產的連動特性，能在科技股動盪時提供支撐，防範單一產業修正風險。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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