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台股暴跌逾3700點！0050成交近38萬張、00878配息率近4％ ETF交易熱絡

聯合新聞網／ 綜合報導
台股11月6日盤中一度重挫逾3700點，0050成交量約37.9萬張，00878也有約8.8萬張。記者曾原信／攝影
台股11月6日盤中一度重挫逾3700點，0050成交量約37.9萬張，00878也有約8.8萬張。記者曾原信／攝影

受到美股前一交易日出現劇烈震盪影響，AI族群遭遇大幅拋售，道瓊工業指數重挫1,833點，費城半導體指數跌幅超過12%，台積電ADR同步下跌逾10%，拖累台股今（6）日開盤即面臨沉重賣壓。

然而在市場恐慌情緒升高之際，ETF投資人反而展現積極承接力道。觀察今日上午10時左右受益人數前十大ETF盤中成交量表現，以00929約41萬張居冠，0050約37.9萬張排名第二，009816約23.7萬張、00981A約21.7萬張、00403A約14.6萬張，00919約10.1萬張、0056約9.5萬張、00878約8.8萬張，006208及0052亦分別有逾7千張及2.8萬張成交量。面對台股史詩級重挫，資金反而持續湧入ETF市場，顯示不少投資人選擇在市場大跌之際逢低加碼，提前卡位可能出現的反彈行情。

市場人士分析，本次全球股市重挫主要來自美股科技股遭到獲利了結與市場風險情緒升溫影響，並非企業基本面出現結構性改變。台股今日開盤即寫下歷史級跌勢，11月台指期開盤重挫2,994點，以38,888點開出；加權指數則大跌2,658.96點開盤，盤中跌幅一度超過3,700點，下探37,837點，不僅跌破年線，也刷新台股盤中最大跌點紀錄。

不過行政院長卓榮泰已表示，指示金管會密切關注市場變化，並視情況採取穩定措施，市場也關注國安基金是否啟動護盤機制。由於台灣企業基本面並未出現重大改變，若政策支持力道進一步浮現，台股不排除在恐慌性賣壓宣洩後迎來技術性反彈。

值得注意的是，高股息ETF在震盪市況下再度成為資金避風港。其中國泰永續高股息ETF（00878）盤中成交量達8.8萬張，位居市場熱門標的之一。00878日前公告本次每受益權單位配發1.25元現金股利，以今日盤中價格31.45元估算，單次配息率約3.97%，換算年化配息率更高達約15.9%，逼近16%水準，在市場重挫之際格外具有吸引力。

此外，00878除息日為11月17日，最後買進日為11月16日，不少投資人趁市場修正之際提前進場布局，希望兼顧股息收益與未來反彈空間，也帶動成交量明顯放大。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 00878國泰永續高股息 ETF 台股

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