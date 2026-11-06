台股重挫敲警鐘！摩根點出台灣ETF三大升級關鍵

台股6日遭遇劇烈賣壓，盤中最低達37,837點、一度重挫3,737點，失守4萬點關卡，更一度跌破年線支撐。摩根資產管理董事總經理暨全球ETF業務主管Travis Spence指出，面對市場劇烈震盪，如何透過全球分散配置、主動式債券ETF及Covered Call等衍生性收益策略，補足投資組合的防禦能力，成為台灣ETF市場發展下一階段的重要課題。

台灣ETF市場近年蓬勃發展，投資人參與度持續攀升。不過，摩根資產管理董事總經理暨全球ETF業務主管Travis Spence認為，台灣ETF市場規模雖持續擴大，資產配置卻存在結構性失衡，投資組合過度集中於台股被動式ETF。

從資產配置的角度來說，Travis 說，隨著AI浪潮重塑全球市場，投資人應逐步跳脫單一市場布局思維，轉向全球化資產配置，並從追求單一價格報酬，進一步提升對總報酬策略的重視。

Travis分析，台灣投資人的ETF配置高度集中於被動式台股ETF，雖然反映台灣本土市場的投資熱度，但同時也代表資產配置的多元化程度仍有提升空間。

他認為，台灣ETF市場下一階段的成長動能，將取決於投資人能否從單一台股追蹤策略，進一步擴大至全球市場及不同資產類別。

以固定收益市場為例，Travis指出，美國近兩年主動式債券ETF銷售表現強勁，主要受惠於主動管理策略能靈活布局不同債券類別，並透過選券與調整存續期間等操作，爭取超額報酬（Alpha）。反觀台灣，目前主動式ETF仍以股票型為主，占比約85%，固定收益型僅占15%，因此主動式債券ETF仍有相當大的發展空間。

其次，衍生性收益策略（如Covered Call）也是台灣ETF市場有待拓展的領域。Travis指出，投資人不應只關注配息率，更應建立「總報酬」（Total Return）觀念。

事實上，Covered Call策略主要透過賣出價外買權，收取權利金，在參與市場行情的同時創造額外收益，並可在市場震盪時提供一定程度的下檔緩衝。

目前台灣法規對Covered Call ETF的相關配置比例設有25%上限，相較於美國市場可達100%的配置彈性，仍有放寬空間。未來若能適度鬆綁相關限制，將有助於業者發展更多元的收益型ETF策略，提供投資人不同市場環境下的收益與風險管理工具。

然而，Travis說，台灣ETF市場目前仍缺乏「核心配置」觀念。許多投資人習慣追逐高股息或熱門投資題材，卻相對忽略債券在投資組合中分散風險、平衡波動的功能。

此外，如何引導投資人從單純追求配息或短期績效，轉向理解資產配置與總報酬的重要性，將是推動台灣ETF市場進一步發展的關鍵。

摩根資產管理董事總經理暨全球ETF業務主管Travis Spence。記者陳正興／攝影

摩根資產管理董事總經理暨全球ETF業務主管Travis Spence。記者陳正興／攝影

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