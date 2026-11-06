快訊

蔡阿嘎前員工蘿拉「AB合約」爽賺2236萬 涉背信、洗錢遭起訴

台股崩跌…金管會將宣布救市措施 限空令最快下午發佈

范冰冰首揭逃漏稅風波善後！親談百家品牌違約賠償 低谷曾萌生退意

聽新聞
0:00 / 0:00

台股重挫敲警鐘！摩根點出台灣ETF三大升級關鍵

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
摩根資產管理董事總經理暨全球ETF業務主管Travis Spence。記者陳正興／攝影
摩根資產管理董事總經理暨全球ETF業務主管Travis Spence。記者陳正興／攝影

台股6日遭遇劇烈賣壓，盤中最低達37,837點、一度重挫3,737點，失守4萬點關卡，更一度跌破年線支撐。摩根資產管理董事總經理暨全球ETF業務主管Travis Spence指出，面對市場劇烈震盪，如何透過全球分散配置、主動式債券ETF及Covered Call等衍生性收益策略，補足投資組合的防禦能力，成為台灣ETF市場發展下一階段的重要課題。

台灣ETF市場近年蓬勃發展，投資人參與度持續攀升。不過，摩根資產管理董事總經理暨全球ETF業務主管Travis Spence認為，台灣ETF市場規模雖持續擴大，資產配置卻存在結構性失衡，投資組合過度集中於台股被動式ETF。

從資產配置的角度來說，Travis 說，隨著AI浪潮重塑全球市場，投資人應逐步跳脫單一市場布局思維，轉向全球化資產配置，並從追求單一價格報酬，進一步提升對總報酬策略的重視。

Travis分析，台灣投資人的ETF配置高度集中於被動式台股ETF，雖然反映台灣本土市場的投資熱度，但同時也代表資產配置的多元化程度仍有提升空間。

他認為，台灣ETF市場下一階段的成長動能，將取決於投資人能否從單一台股追蹤策略，進一步擴大至全球市場及不同資產類別。

以固定收益市場為例，Travis指出，美國近兩年主動式債券ETF銷售表現強勁，主要受惠於主動管理策略能靈活布局不同債券類別，並透過選券與調整存續期間等操作，爭取超額報酬（Alpha）。反觀台灣，目前主動式ETF仍以股票型為主，占比約85%，固定收益型僅占15%，因此主動式債券ETF仍有相當大的發展空間。

其次，衍生性收益策略（如Covered Call）也是台灣ETF市場有待拓展的領域。Travis指出，投資人不應只關注配息率，更應建立「總報酬」（Total Return）觀念。

事實上，Covered Call策略主要透過賣出價外買權，收取權利金，在參與市場行情的同時創造額外收益，並可在市場震盪時提供一定程度的下檔緩衝。

目前台灣法規對Covered Call ETF的相關配置比例設有25%上限，相較於美國市場可達100%的配置彈性，仍有放寬空間。未來若能適度鬆綁相關限制，將有助於業者發展更多元的收益型ETF策略，提供投資人不同市場環境下的收益與風險管理工具。

然而，Travis說，台灣ETF市場目前仍缺乏「核心配置」觀念。許多投資人習慣追逐高股息或熱門投資題材，卻相對忽略債券在投資組合中分散風險、平衡波動的功能。

此外，如何引導投資人從單純追求配息或短期績效，轉向理解資產配置與總報酬的重要性，將是推動台灣ETF市場進一步發展的關鍵。

摩根資產管理董事總經理暨全球ETF業務主管Travis Spence。記者陳正興／攝影
摩根資產管理董事總經理暨全球ETF業務主管Travis Spence。記者陳正興／攝影

摩根資產管理董事總經理暨全球ETF業務主管Travis Spence。記者陳正興／攝影
摩根資產管理董事總經理暨全球ETF業務主管Travis Spence。記者陳正興／攝影

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 摩根

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股、AI 漲多了？摩根揭歐股三大優勢 分散風險好選擇

2026台灣ETF投資人調查報告 74%成年人未來一年有意配置ETF

00949配息3.02元創日股ETF高息話題 年化配息率飆到13.6%

0050連5跌失守百元、009826逆勢漲近2％！台股震盪凸顯全球配置差異

相關新聞

台股暴跌逾3700點！0050成交近38萬張、00878配息率近4％ ETF交易熱絡

台股盤中重挫逾3700點創最大跌點紀錄，ETF交易熱絡，0050成交約37.9萬張；00878成交8.8萬張，單次配息率約3.97%。

AI概念股報酬差逾100個百分點！施羅德00419A主動選股 鎖定台股AI供應鏈

AI概念股報酬差距逾100個百分點，施羅德以三步驟主動選股，布局台股AI供應鏈，推出00419A主動式ETF，季配息。

郭哲榮晉升「兩億男」！再砸5000萬買0050…房貸資金也押上：我真的沒錢了

郭哲榮再砸5000萬元買進0050，累計投入達2億元，坦言動用理財型房貸；他仍看好台股年底攻上5萬點。

質押ETF再跌10％就危險！投資人想等反彈不願賣 市場勸先還錢

台股連續重挫，質押ETF若再跌約10%恐觸及維持率警戒，網友建議先還款或減碼；增押股票雖可暫時改善，仍有追繳風險。

台股暴跌正二ETF卻被搶到溢價！00631L飆5.04％ 富邦、群益正二也超過3％

台股早盤劇烈震盪，三檔正二ETF卻出現3.09%至5.04%溢價，網友熱議搶反彈，也提醒須留意溢價收斂風險。

0050、009826同遇股災！盤中跌幅差7.06％ 單一市場與全球配置差異浮現

美股股災下，0050、009826盤中分別跌9.32%、2.26%，凸顯單一市場與全球分散配置的抗跌差異。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。