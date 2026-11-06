AI概念股報酬差逾100個百分點！施羅德00419A主動選股 鎖定台股AI供應鏈

從ChatGPT問世到全球資料中心大舉擴建，AI已成現在進行式。

施羅德投信指出，台灣是全球AI浪潮最大受惠者，從台積電CoWoS先進封裝產能上修，到晶圓代工、散熱、電源及封測等供應鏈，台股正是布局AI最直接的戰場。

不過，AI概念股表現分化嚴重，過去一年台灣50成分股的報酬率差距就超過100個百分點。

同樣押寶AI，選錯標的可能面臨虧損，在主題輪動快速的市況下，更需要透過主動選股掌握先機。

施羅德投信透過三步驟嚴謹選股機制，替投資人把關：

初選池篩選

從全台股逾1800檔標的中，依市值、流動性、財務信評與ESG條件，挑出約300檔合格名單。

主題權重配置

依AI產業趨勢與資本支出循環，布局AI半導體、零組件、基建、光通訊及能源供應鏈。

精選核心贏家

從AI純度、技術壁壘、財務品質與估值風險四維度切入，建立至少30檔個股的動態投資組合，並持續再平衡。

主動施羅德AI台股（00419A）為施羅德深耕台灣36年首檔主動式ETF，主打聚焦AI、純主動選股與深耕台股三大核心，一站打包「AI半導體、AI基礎建設、AI新應用」。

該檔ETF採季配息設計，經理費為0.8%，即日起可透過各大券商申購。投信業者提醒，投資具風險，申購前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。