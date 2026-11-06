快訊

蔡阿嘎前員工蘿拉「AB合約」爽賺2236萬 涉背信、洗錢遭起訴

台股崩跌…金管會將宣布救市措施 限空令最快下午發佈

范冰冰首揭逃漏稅風波善後！親談百家品牌違約賠償 低谷曾萌生退意

聽新聞
0:00 / 0:00

AI概念股報酬差逾100個百分點！施羅德00419A主動選股 鎖定台股AI供應鏈

聯合新聞網／ 綜合報導
施羅德投信深耕台灣36年，推出首檔主動式ETF「00419A」，以AI產業趨勢與企業基本面作為選股重點。聯合報系資料照
施羅德投信深耕台灣36年，推出首檔主動式ETF「00419A」，以AI產業趨勢與企業基本面作為選股重點。聯合報系資料照

ChatGPT問世到全球資料中心大舉擴建，AI已成現在進行式。

施羅德投信指出，台灣是全球AI浪潮最大受惠者，從台積電CoWoS先進封裝產能上修，到晶圓代工、散熱、電源及封測等供應鏈，台股正是布局AI最直接的戰場。

不過，AI概念股表現分化嚴重，過去一年台灣50成分股的報酬率差距就超過100個百分點。

同樣押寶AI，選錯標的可能面臨虧損，在主題輪動快速的市況下，更需要透過主動選股掌握先機。

施羅德投信透過三步驟嚴謹選股機制，替投資人把關：

初選池篩選

從全台股逾1800檔標的中，依市值、流動性、財務信評與ESG條件，挑出約300檔合格名單。

主題權重配置

依AI產業趨勢與資本支出循環，布局AI半導體、零組件、基建、光通訊及能源供應鏈。

精選核心贏家

從AI純度、技術壁壘、財務品質與估值風險四維度切入，建立至少30檔個股的動態投資組合，並持續再平衡。

主動施羅德AI台股（00419A）為施羅德深耕台灣36年首檔主動式ETF，主打聚焦AI、純主動選股與深耕台股三大核心，一站打包「AI半導體、AI基礎建設、AI新應用」。

該檔ETF採季配息設計，經理費為0.8%，即日起可透過各大券商申購。投信業者提醒，投資具風險，申購前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00419A主動施羅德AI台股 ETF ChatGPT 供應鏈 季配息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股開盤跳崖崩跌 卓榮泰：已指示金管會 隨時穩定股市

0050買在112元、350張套牢逾500萬！憂台股難創新高 投資人勸別急著砍

國安基金何時進場？台股狂瀉逾萬點、從高點回落23％…法定啟動條件曝光

郭哲榮晉升「兩億男」！再砸5000萬買0050…房貸資金也押上：我真的沒錢了

相關新聞

台股暴跌逾3700點！0050成交近38萬張、00878配息率近4％ ETF交易熱絡

台股盤中重挫逾3700點創最大跌點紀錄，ETF交易熱絡，0050成交約37.9萬張；00878成交8.8萬張，單次配息率約3.97%。

AI概念股報酬差逾100個百分點！施羅德00419A主動選股 鎖定台股AI供應鏈

AI概念股報酬差距逾100個百分點，施羅德以三步驟主動選股，布局台股AI供應鏈，推出00419A主動式ETF，季配息。

郭哲榮晉升「兩億男」！再砸5000萬買0050…房貸資金也押上：我真的沒錢了

郭哲榮再砸5000萬元買進0050，累計投入達2億元，坦言動用理財型房貸；他仍看好台股年底攻上5萬點。

質押ETF再跌10％就危險！投資人想等反彈不願賣 市場勸先還錢

台股連續重挫，質押ETF若再跌約10%恐觸及維持率警戒，網友建議先還款或減碼；增押股票雖可暫時改善，仍有追繳風險。

台股暴跌正二ETF卻被搶到溢價！00631L飆5.04％ 富邦、群益正二也超過3％

台股早盤劇烈震盪，三檔正二ETF卻出現3.09%至5.04%溢價，網友熱議搶反彈，也提醒須留意溢價收斂風險。

0050、009826同遇股災！盤中跌幅差7.06％ 單一市場與全球配置差異浮現

美股股災下，0050、009826盤中分別跌9.32%、2.26%，凸顯單一市場與全球分散配置的抗跌差異。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。