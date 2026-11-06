郭哲榮晉升「兩億男」！再砸5000萬買0050…房貸資金也押上：我真的沒錢了

台股11月6日盤中劇烈震盪，加權指數一度跌至3萬7千點附近。摩爾證券投顧分析師郭哲榮在盤中訊息透露，決定再投入最後5000萬元加碼元大台灣50（0050），加上先前兩次買進，累計投入金額達2億元。他更直言「我真的沒錢了」，坦承此次使用理財型房貸資金進場，展現對台股後市的高度信心。

郭哲榮指出，分別以88.7元買進0050共226張，以及88.15元買進341張，合計567張。 他並提供永豐板新分公司及券商代碼9A9J，表示投資人可於盤後查詢證交所券商買賣資料，核對相關價位與交易數量。

對於此次加碼，郭哲榮坦言動用理財型房貸資金，強調自己清楚承擔的風險，並不建議一般投資人借款買股，但認為手中仍有現金者應積極把握機會。他也維持對台股年底行情的樂觀看法，表示仍認為年底站上5萬點的機率超過五成，並重申先前承諾，若年底未達5萬點，將提供雞排與珍珠奶茶共1萬份。

針對近期股市重挫，郭哲榮認為，市場對美國AI產業發展的疑慮遭到過度放大。他指出，當前爭議主要在於美國AI相關供給可能受到限制，而非全球AI需求已經消失，兩者不能混為一談。他也提及Arm執行長對海外建設的相關看法，認為AI投資需求尚未出現根本性逆轉。

此外，郭哲榮預期，若台股持續下跌，國安基金可能評估介入，並將近期行情與選舉因素連結。不過，國安基金是否進場，仍須依金融市場情勢及法定程序，由管理委員會決議，並非指數跌至特定點位就會啟動。

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