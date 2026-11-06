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台股暴跌正二ETF卻被搶到溢價！00631L飆5.04％ 富邦、群益正二也超過3％

聯合新聞網／ 綜合報導
元大台灣50正2（00631L）、富邦臺灣加權正2（00675L）及群益臺灣加權正2（00685L）盤中溢價率均超過3%。記者林澔一／攝影
元大台灣50正2（00631L）、富邦臺灣加權正2（00675L）及群益臺灣加權正2（00685L）盤中溢價率均超過3%。記者林澔一／攝影

台股11月6日早盤劇烈震盪，追蹤台股的槓桿型ETF卻出現明顯溢價現象。一名網友在PTT股市板發文指出，元大台灣50正2（00631L）盤中溢價率達5.04%，富邦臺灣加權正2（00675L）與群益臺灣加權正2（00685L）也分別達3.09%、4.59%，讓他驚訝直呼，第一次看到這麼多人願意加價買進正二ETF。

從原PO分享的資料來看，00631L市價為25.42元、參考淨值24.20元，溢價5.04%；00675L市價214.30元、參考淨值207.87元，溢價3.09%；00685L市價8.21元、參考淨值7.85元，溢價4.59%。這代表投資人當下買進的市場價格，高於ETF參考淨值，也讓原PO質疑究竟是搶反彈，還是買進就先承擔溢價風險。

貼文曝光後，不少網友認為買盤是在押注台股短線反彈，留言「賭下週一反彈，隔週沖」、「隔日衝 拚周一大反彈」，也有人表示「大跌不買什麼時候買」，認為股市急殺反而提供進場機會。

不過，另一派對高溢價追價抱持保留態度，有人直言「溢價那麼多我反而不想買了，禮拜一有可能再殺」，也有人表示「原本也想抄一些 看到瞬間不想買了」。部分網友則擔心市場仍有進一步修正風險，認為即使看好反彈，也不代表應忽略買進價格與淨值之間的差距。

值得注意的是，正二ETF追求標的指數單日報酬的正向兩倍表現，並非保證長期累積報酬等於指數兩倍。當市場價格高於參考淨值時，除了股市本身的波動風險，投資人還須留意溢價收斂可能帶來的額外損失。即使後續指數反彈，若ETF溢價同步縮小，實際報酬仍可能不如預期。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00631L元大台灣50正2 00685L群益臺灣加權正2 00675L富邦臺灣加權正2 溢價 槓桿ETF

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