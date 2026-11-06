0050、009826同遇股災！盤中跌幅差7.06％ 單一市場與全球配置差異浮現

不要總比誰賺得多？偶爾也來比誰跌得少吧！

昨夜美股無一倖免史詩級大崩盤猶如洪水猛獸，今天就截圖以下兩者的開盤後的漲跌幅吧！難兄難弟！

「集中投資單一國家與AI科技產業的0050」 VS 「分散投資全世界國家與產業的009826」 0050：目前是-9.32% 009826：目前是-2.26%

盤中不是拉大差距就是縮小直至收盤，不過已無意義了，都是崩盤，這篇發文主要只是要表達從009826在8月3日上市至今三個多月，報酬率已經勝過0050，今天勝敗的差距更大！分散投資不但不會像某大叔說的稀釋報酬率，還會保護報酬率！讀書真的很重要！

某些時候，例如非全球股災時，009826分散全世界與各種產業，還是可以加強資產報酬防禦力，也就是比較抗跌！「能漲」與「抗跌」都是高報酬率的條件，但投資人似乎永遠只在意「能漲」，完全忽略「抗跌」！

類似的現象如下，大家都知道基本常識「高報酬高風險」，但有一個奇怪的現象，投資人似乎永遠只在意「高報酬」，完全忽略「高風險」，所以槓桿、當沖、正二、融資、借貸投資想要炒股翻身的投資人非常多，幾乎變成顯學了，他們不敬畏市場，總是：「問就是正二！」、「四貸同堂」、「炒股翻身」，還會恥笑「指數化投資+資產配置」的投資人是「甘於平庸」！這種驕慢自大目空一切的短線炒作者，剛好是市場先生最愛羞辱的對象，如今殺聲震天、刀刀見骨、翻天覆地、寸草不生！

然而，這時候還是有投資人若無其事地享受悠閒日常，專注於本業，用心認真過生活，彷彿世界和平一樣歲月靜好，這群少數人就是奉行「指數化分散投資、負相關資產配置」的投資人，例如買進全世界股票009826達到極致的分散，或買進原型的0050可以等待市場復甦，至少不會像槓桿或正二等投機客被砍殺慘烈很難谷底翻身。

除了股票分散，一定還要加上與股票漲跌負相關的債券與REITS等資產，否則遇到金融海嘯等級的全球股災，全世界股票也是一起殞落，還有最重要的是「現金」，這樣的資產防禦力與長期賺到市場總報酬的能力就能穩定守護投資人的財富！

指數化分散投資，不但分散了風險，還囊括所有黑馬的成長而賺到更多利潤！這是多麼有智慧的投資方式啊！負相關資產配置，不但緩衝了全面性股災的劇烈波動，減低衝擊與損失，也讓投資人安然度過災難式的全世界金融浩劫！

結論：唯一推薦「指數化投資全世界股票+資產配置債券與REITS」！

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