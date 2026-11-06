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小資族大無畏 0050零股半小時成交逾2,300萬股
台股6日開盤即呈現史詩級崩跌，但小資族無畏跌勢，開盤勇於買進零股承接多檔ETF，其中又以元大50ETF（0050）高居零股成交首檔，開盤半小時成交量即逾2,300萬股。
群益投顧表示，大盤指數今日直接跳水，連七跌改寫波段新低，短線技術面延續弱勢修正趨勢，預期還有進一步回測可能。建議保守觀望靜待落底，等待反彈訊號再酌量適度搶短。
台股今日重挫主因受到市場擔憂民主黨期中選舉大勝後，將加強AI與資料中心監管，引爆晶片及AI類股賣壓，四大指數全面暴跌。輝達大跌9.26%、台積電ADR重跌10.78%。與民主黨密切聯繫的參議員桑德斯呼籲全國暫停興建資料中心，進一步加深市場對AI監管收緊的疑慮。
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