聽新聞
0:00 / 0:00
台股ETF引爆搶買潮 本周淨申購逾2,000億
台股劇烈修正，持續下探波段低點，本周來下跌3,637點或8.04%，昨（5）日收在41,574點，連帶台股ETF平均跌8.7%，不少ETF甚至跌幅達二位數。儘管台股ETF普遍重挫，散戶如螞蟻雄兵以台股ETF力挺台股，本周淨申購金額已經突破2,000億元。
統計至昨日，觀察本周台股ETF資金動向可以發現，本周來每日低接買盤強勁，四個交易日淨申購金額各為383.9億、430億、764.5億、724億，合計總金額達2,302.6億元。
以個別標的來看，共有六檔淨流入超過百億元，依序為元大台灣50的812.6億元、主動中信台灣收益264.7億元、元大台灣50正2的212.4億元、主動統一台股增長169.2億元、國泰永續高股息125.9億元、群益臺灣加權正2的125.05億元。
以類型來觀察，熱門ETF集中在主動式、槓桿都各二檔、市值型及高股息各一檔。
法人分析，原本市場擔憂ETF恐造成助漲助跌現象並未出現，反而成為台股震盪時的護盤力量；外資等機構或因避險需求調節台股，此時就是散戶逆勢致勝的機會，被動式ETF具備無人為選股風險，市場啟動行情反彈時不會缺席的特色，也吸引投資人青睞。
部分積極型投資人更透過槓桿型商品布局，群益臺灣加權正2經理人洪祥益指出，對於具有資本成長需求的投資人，可適度參考台股槓桿ETF，由於台股槓桿ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場上漲或下跌時，資產增減幅度也會被加倍放大，但投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。