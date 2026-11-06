台股ETF引爆搶買潮 本周淨申購逾2,000億

台股劇烈修正，持續下探波段低點，本周來下跌3,637點或8.04%，昨（5）日收在41,574點，連帶台股ETF平均跌8.7%，不少ETF甚至跌幅達二位數。儘管台股ETF普遍重挫，散戶如螞蟻雄兵以台股ETF力挺台股，本周淨申購金額已經突破2,000億元。

統計至昨日，觀察本周台股ETF資金動向可以發現，本周來每日低接買盤強勁，四個交易日淨申購金額各為383.9億、430億、764.5億、724億，合計總金額達2,302.6億元。

以個別標的來看，共有六檔淨流入超過百億元，依序為元大台灣50的812.6億元、主動中信台灣收益264.7億元、元大台灣50正2的212.4億元、主動統一台股增長169.2億元、國泰永續高股息125.9億元、群益臺灣加權正2的125.05億元。

以類型來觀察，熱門ETF集中在主動式、槓桿都各二檔、市值型及高股息各一檔。

法人分析，原本市場擔憂ETF恐造成助漲助跌現象並未出現，反而成為台股震盪時的護盤力量；外資等機構或因避險需求調節台股，此時就是散戶逆勢致勝的機會，被動式ETF具備無人為選股風險，市場啟動行情反彈時不會缺席的特色，也吸引投資人青睞。

部分積極型投資人更透過槓桿型商品布局，群益臺灣加權正2經理人洪祥益指出，對於具有資本成長需求的投資人，可適度參考台股槓桿ETF，由於台股槓桿ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場上漲或下跌時，資產增減幅度也會被加倍放大，但投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。

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