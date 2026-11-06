八檔海外ETF創高價 生技、日本、S&P500等題材備受青睞

近期國際股市跌多漲少，不過仍有八檔海外ETF收盤價創新高，以生技、日本、美股S&P500相關的海外股票ETF表現相對出色。

根據CMoney統計至昨（5）日，包括群益那斯達克生技（00678）、野村日本動能高息（00972）、中信日經高股息、凱基全球菁英55、富邦標普500、元大S&P500、台新標普500及國泰美國道瓊等八檔海外股票型ETF，在全球股市拉回中逆勢改寫收盤新高價。

群益那斯達克生技ETF經理人邱鈺茹指出，第4季為美國生技股的傳統旺季，預期在大型生技企業2027-2030年專利到期引爆的強勁併購潮下，搭配重磅醫學年會題材釋出、新藥數據進入變現高峰期及美債利率自高檔回落，美國生技股有望延續多頭漲勢。

隨著生技年會與醫學會議密集登場，易釋出新藥解盲或授權合作等消息，預計在消息面及資金面的雙重利多下，生技股有望持續展現強勁爆發力。

野村日本動能高息ETF經理人張怡琳表示，日銀持續推動貨幣政策正常化，反映日本逐步走出長期通縮，經濟與物價環境朝較健康的方向發展，升息不必然對日股構成負面影響。

隨著基本通膨達到政策目標，市場關注焦點將轉向後續升息步調與利率終點。

若政策利率循序回歸中性水準，且企業獲利持續成長，仍有望為日股中長期表現提供支撐，短期須留意利率及日圓匯率變化對市場評價與企業營運的影響。

台新標普500 ETF研究團隊表示，近期AI雜音增多，龐大的投資已對多數業者的自由現金流產生負面影響，加上美國期中選舉結束後，民主黨大勝，市場擔憂未來AI基礎建設可能受到影響，導致近期美國科技股尤其半導體股大幅修正。

不過，CSP業者本季財報均已證明AI可變現且能見度持續拉長，因此自由現金流惡化為短期現象，四大CSP業者的體質仍相當穩健。

另外，在AI產業需求熱絡下，重量級大廠獲利普遍繳出亮麗成績單，分析師預估美股企業今年獲利成長率可達雙位數高水準，美股跌深後投資價值浮現。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。