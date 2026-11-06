0050買在112元、350張套牢逾500萬！憂台股難創新高 投資人勸別急著砍

台股近期持續修正，元大台灣50（0050）也跌破百元，一名投資人在Dcard發文透露，自己以112元買進約350張0050，投入本金約3,920萬元。以11月5日收盤價97.15元計算，帳面虧損約519.75萬元，讓他開始擔憂台股未來能否重返高點，引發討論。

原PO表示，近期股市不斷下跌，若未來資料中心建設金額下降，台股是否就難以再創新高？即使拉長投資時間，也可能僅在3萬至4萬點間震盪，難以突破過去高點，讓他對後續行情感到不安。

貼文曝光後，不少網友首先注意到驚人的持股規模，有人直呼「你0050買三千九百萬 請讓我叫你一聲爸爸」，也有人質疑「112買350張 還是350股?」。另有留言建議「再買350張攤平」、「越跌越買」，認為若資金充裕，可以考慮分批降低持有成本。

不過，也有網友提醒，AI產業需求即使仍在，資料中心相關出貨若延後，仍可能影響企業財報表現，有人指出「需求還在，但是出貨會遞延 財報數字就會不符合預期」。另有人認為，既然原本就是長期投資，就不必過度在意短線波動，甚至表示「十年後你會感謝自己」。

面對台股修正，市場對0050後續走勢看法分歧，有人建議先賣出等待止跌，也有人認為此時出場可能賣在低點。值得注意的是，原PO擔憂的資料中心投資放緩仍屬假設情境，台股未來是否創高也無法單憑單一產業因素判斷；對持有約350張0050的投資人而言，股價每波動1元，帳面損益就相差約35萬元。

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