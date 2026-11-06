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0050收97.15元跌2.7％！才買2張隔天就虧 長期持有派喊至少抱3至5年

聯合新聞網／ 綜合報導
0050於11月5日收在97.15元、下跌2.70%，一名投資人前一天才買進2張，隔天就遇到股價下跌。記者胡經周／攝影
0050於11月5日收在97.15元、下跌2.70%，一名投資人前一天才買進2張，隔天就遇到股價下跌。記者胡經周／攝影

台股近期震盪加劇，元大台灣50（0050）也受到波及，5日收在97.15元、下跌2.70%。一名投資人在Dcard發文表示，自己前一天中午才買進2張0050，當天收盤還有小幅帳面獲利，沒想到隔天股價就轉跌，讓她忍不住詢問「不知道各位的0050還好嗎？要抱多久？」引發熱議。

貼文曝光後，不少投資人分享持股狀況，有人表示「入手在109 105 平均在106的我」，也有人感嘆「以為昨天撿了便宜，結果今天更便宜🫠」。不過，也有投資人趁跌勢加碼，直言「下跌是給你加碼的」、「跌一次買一次，好幾個月沒買了」。

對於0050該持有多久，長期投資派看法相對淡定，有人分享「五年持續買 現在+6x% 無所畏懼」，並打算繼續持有10至20年；另有人指出「我媽媽買兩張兩天就賣 這隻股票不是這樣玩的」，認為至少應以3至5年不會動用的資金投入。

除了持有時間，0050的配息也成為討論焦點。有網友以98.20元股價及今年合計1.60元配息試算，殖利率約1.63%，質疑0050股息不高、又不適合短線操作，為何仍受到青睞。不過，殖利率僅反映現金配息，並未計入股價漲跌帶來的總報酬。

面對市場回檔，也有人提醒應先釐清投資目標，直言「不是都說放長期存股，是在問什麼？？又要4萬9FOMO，然後跌的時候不買，存長期的又不見了？？」對長期布局0050的投資人而言，短線漲跌與持有成本固然影響帳面損益，但能否承受波動、持續執行原定策略，才是這波下跌帶來的考驗。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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