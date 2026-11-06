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質押ETF再跌10％就危險！投資人想等反彈不願賣 市場勸先還錢

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期重挫，一名投資人擔心ETF質押維持率逼近警戒水準，猶豫是否應提前還款或增加股票擔保品。記者余承翰／攝影
台股近期重挫，一名投資人擔心ETF質押維持率逼近警戒水準，猶豫是否應提前還款或增加股票擔保品。記者余承翰／攝影

台股近期連續重挫，使用股票質押投資人也開始面臨維持率壓力。一名投資人在PTT發文表示，自己以ETF作為質押擔保品，若行情再下跌約10%，維持率恐怕就會觸及警戒水準。雖然手上仍有部分現金，但不足以清償全部借款，讓他開始思考如何有效提高維持率。

原PO指出，目前持有的個股不願在低點認賠賣出，手中則有權值股可作為補充擔保品，因此考慮三種方式，包括拿現金償還部分借款、增加股票擔保品，或直接賣出原先質押的ETF。他也透露，因為持有成本相當低，即使遭券商處分仍有獲利，只是不希望錯過未來大盤反彈的機會。

他進一步表示，若選擇賣出質押標的，也能取回剩餘資金，搭配現有現金等待台股止穩後重新布局。不過，原PO強調，目前的質押部位並不至於影響日常生活，主要還是希望保留持股，等待市場回升，因此想了解哪種方式最有效率。

文章曝光後，不少網友建議優先降低槓桿風險，直言「就還錢...你錢是都拿去哪裡了？不然就減碼啊」、「降槓桿啦」、「還有獲利 怕又沒錢可以補 那就賣掉阿!」。也有人認為，若投資部位已經造成心理壓力，就應適度調整，表示「影響到生活就賣 少賺影響心情 虧損影響生活」。

另一派則認為，既然手上還有權值股，可以考慮增加擔保品，留言「股票也押進去呀」、「正解：把權值股壓進去提高維持率就好」。不過，也有網友提醒，增加擔保品雖能暫時改善維持率，卻不代表借款本金減少，若市場持續下跌，仍須面對追繳風險。對使用質押槓桿的投資人而言，能否承受行情進一步修正，比猜測反彈何時到來更值得優先評估。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

質押 ETF 台股 投資人

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