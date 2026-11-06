黃金ETF閃亮 逆勢走揚

民主黨期中選舉大獲全勝，市場期待中東戰火和平落幕，金價谷底回升，重返4,000美元。台股昨（5）日下挫逾千點，盤面上黃金相關ETF逆勢走揚，兆豐美國黃金上漲8.8%、期元大S&P黃金正2漲8.3%、期元大S&P黃金漲4.2%，在市場反映選舉結果期間為最強勢主要資產。

民主黨在美國期中選舉大獲全勝之後，投資人普遍期待中東戰火能和平落幕，近三個交易日紐約輕原油崩跌15.6%，帶動金價谷底急升，近三個交易日漲幅達4.8%，4日更大漲3.3%，5日亞股開盤期間黃金期貨再突破4,100美元。

黃金反彈帶動黃金相關ETF勁揚，成為美國期中選舉後正向表態標的。相對而言，受民主黨縮減AI建設立場擔憂影響，包括新任民主黨德州州長主張暫停建設AI資料中心，直接影響硬體供應鏈主要股票下跌，費城半導體指數4日重挫3.1%。

兆豐投信表示，隨著期中選舉結果揭曉，民主黨重回國會多數，市場預期新一屆國會與政府在財政支出、稅務與轉型政策或有更多攻防，未來的聯邦預算與赤字規模難以收斂，加深市場對於美元長期購買力稀釋的顧慮，進一步奠定未來金價前景。

相較於僅反映金價單向波動的實體黃金或期貨標的，黃金礦業公司近年在經歷成本控管與資產結構優化後，自由現金流與資產負債表均處穩健體質。當金價相對生產成本保有利潤空間時，金礦企業更具備強勁的營運體質與獲利彈性。

法人分析，今年金價自高檔回落後，分別於7月、10月回測4,000美元關卡均有明顯反彈，顯示該價位已成為重要技術支撐區。隨著美國大選塵埃落定，民主黨勝選將有助戰爭終止、減緩通膨壓力下，將有利金價表現。在全球不確定性仍高的環境下，黃金作為資產配置工具的價值依然受到市場重視。

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